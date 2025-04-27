سقوط النظام يطوي صفحة 10 سنوات من النزوح والحصار.. عائلات تنزح من “الركبان” وتعود إلى منازلها 

ما تزال عائلات سورية بأعداد قليلة تقطن مخيم الركبان عند مثلث الحدود السورية-الاردنية العراقية، بسبب ضيق الحال وعدم القدرة على دفع أجور النقل، برغم مغادرة معظم عائلات المخيم على دفعات في أقل من 5 أشهر، منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024.

ونشأ هذا المخيم العشوائي نهاية 2015 للاجئين السوريين الذين فرّوا من مناطق الرقة ودير الزور وريف حمص الشرقي بعد سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على مساحات شاسعة شرقي البلاد.

ووفقا للمصادر فإن نحو 40 عائلة من مناطق مهين والقريتين وتدمر ودير الزور وأبناء العشائر سيتم نقلهم إلى منازلهم عبر دفعات، بالتعاون مع منظمة سورية.

ويوم أمس، غادرت 10 عائلات مجانا، وكانت أول قافلة إلى بلدة مهين وستليها قوافل إلى مناطق أخرى.

وفي كانون الثاني من العام الحالي، بدأت العائلات بمغادرة مخيم الركبان بالتوازي مع سقوط النظام السابق، عبر قوافل مجانية تتكفل لجنة مدنية من أشخاص مقيمين في تدمر، بالإضافة إلى دعم من أفراد من المدينة يقيمون خارج سوريا، بتغطية التكاليف والأجور.

وشاركت شاحنات وباصات، خصصت الشاحنات لنقل أمتعة الأهالي، بينما تم تخصيص الباصات لنقل الأشخاص من المخيم إلى مدينة تدمر.

و يتوجه العديد من الأهالي الذين كانوا يعيشون في المخيم إلى منازلهم في مدينة تدمر، وسط معوقات كبيرة لعودتهم فغالبية البيوت التي يمكنهم العودة إليها إما مدمرة أو لا تحتوي على أبسط مقومات الحياة، حتى المنازل التي بقيت غير مدمرة تفتقر إلى الأبواب، النوافذ، أو التمديدات الصحية والكهربائية، مما يجعل من العودة إلى الحياة الطبيعية أمراً صعباً للغاية.

ودعمت القوى العسكرية عودة الأهالي، حيث أرسل جيش سوريا الحرة أجهزة كشف الألغام مع فرق متخصصة للكشف والتفكيك في مدينة تدمر، استجابة لمناشدات الأهالي الذين أشاروا إلى أن العديد من الأحياء والمداخل في المدينة تحتوي على ألغام من مخلفات الحرب، حيث تشكل الألغام خطرًا على حياة المدنيين الذين يحاولون العودة إلى بيوتهم وسط ظروف صعبة.

وشهد مخيم الركبان في منطقة الـ55 كيلو، إبان سيطرة النظام السابق حصارا خانقا من قبل حواجز قوات النظام والميليشيات الموالية لها، مما فاقم الأوضاع خلال سنوات