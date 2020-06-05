 سقوط طائرة استطلاع لـ”قوات النظام” جنوب إدلب.. ومروحيات تركية تحلق على الحدود السورية مع لواء إسكندرون 

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن طائرة استطلاع تابعة لـ”قوات النظام” سقطت جراء عطل فني على محور الرويحة في ريف إدلب الجنوبي.

في سياق آخر، رصد المرصد السوري تحليق مروحيات تركية عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون تزامنا مع نقل الجنديين التركيين إلى المشافي التركية من معبر باب الهوى الحدودي، بعد مقتل أحدهم وإصابة الآخر، جراء عملية اغتيال طالتهم بعد إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب وسرمين قرب النقطة التركية في المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم، العثور على جنديين تركيين أحدهما قتيل والآخر مُصاب، في ظروف مجهولة حتى اللحظة حول كيفية استهدافهما، على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب سرمين، بالقرب من إحدى النقاط التركية في المنطقة.