سقوط طائرة استطلاع مذخرة في ريف حلب يتسبب في نشوب حرائق.. وقذائف قوات النظام تحرق الأراضي الزراعية في سهل الغاب

سقوط طائرة استطلاع مذخرة في ريف حلب يتسبب في نشوب حرائق.. وقذائف قوات النظام تحرق الأراضي الزراعية في سهل الغاب

سقطت طائرة استطلاع مذخرة، مساء اليوم، بالقرب من بلدة كفرناصح ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في ريف حلب الغربي، ما تسبب في انفجارها ونشوب حرائق في الأراضي الزراعية.

على صعيد متصل، نشب حريق في محيط سد القرقور في سهل الغاب جراء استهداف قوات النظام الأراضي الزراعية القريبة من مناطق التماس هناك.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تجدد القصف المدفعي على قرى ريف إدلب، حيث قصفت قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، قريتي الفطيرة والصالحية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام، استهدف محاور القتال على محور “عين عيسى” في “جبل التركمان” شمال اللاذقية.

فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان” لليوم 82 على التوالي من وقف إطلاق النار الجديد.