سقوط عدة قذائف على مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل شمالي غرب حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط ثلاثة قذائف صاروخية على حي الصناعة بمدينة عفرين، في ريف حلب الشمالي الغربي، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، ولم يعلم مصدر القذائف إذا ما كان قوات النظام أم القوات الكردية المنتشرة في مناطق بريف حلب الشمالي.

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى مقتل جنديان تركيان، جراء قصف للقوات الكردية، استهدف مواقع عسكرية للقوات التركية في ريف حلب الشمالي.