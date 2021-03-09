سقوط عدة مصابين جراء وقوع إطلاق نار على إحدى محطات الوقود شرقي السويداء

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع 4 مصابين على الأقل، نتيجة اندلاع خلاف بين مجموعة أشخاص، أثناء تواجدهم على محطة وقود “ظهر الجبل” في ريف السويداء الشرقي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن سبب الخلاف هو وجود “طابور” سيارات يصل لعدة كيلومترات على محطة وقود “ظهر الجبل” مما سبب حالة ازدحام كبيرة وحدوث ملاسنة بين مجموعة أشخاص حول أحقيتهم بالوقوف على “طابور” السيارات لتعبئة الوقود، ليتطور الخلاف لحدوث إطلاق نار وسقوط مصابين.