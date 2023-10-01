سقوط قتيلين جراء إنفجارات وقعت في مبنى في قرى الأسد بريف دمشق الغربي

محافظة ريف دمشق: سمع دوي 3 انفجارات عنيفة بعد منتصف ليل السبت – الأحد قرابة الساعة 1:20 ليلاً وقعت في مبنى يتبع للفرقة الرابعة والحرس الثوري الإيراني بجانب مسجد الحمزة في قرى الأسد بريف دمشق الغربي، في حين لم يشاهد إطلاق أي صاروخ للدفاع الجوي، وأدت الإنفجارات بحسب المعلومات الأولية إلى سقوط قتيلين من جنسية غير معروفة حتى اللحظة في المبنى ووقوع أضرار مادية كبيرة.

وفي 15 آب، فجرت إسرائيل مستودعات للصواريخ ضمن اللواء 81 التابع للفرقة الثالثة بقوات النظام في منطقة الرحيبة بريف دمشق الشمالي الشرقي، وتبعد المنطقة عن مركز مدينة الرحيبة نحو 4 كلم، الأمر الذي أدى لخسائر مادية وسط معلومات عن خسائر بشرية، بينما لم يعلم حتى اللحظة إذا ما كان المستودع تابع لحزب الله اللبناني أو الفرقة الثالثة.

وفي 13 آب، انفجرت مستودعات صواريخ تعود للميليشيات التابعة لإيران ضمن منطقة جبلية واقعة غرب العاصمة دمشق، نتيجة تفجير أرضي من الداخل، وتسببت الانفجارات بخسائر مادية، بينما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.