“سكوتنا هو سبيل تصفيتنا فرداً فرداً”.. مجهولون يخطون عبارات ضد قوات النظام على جدران مدينة الحراك بريف درعا

محافظة درعا-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبارات خطّها مجهولون على منازل مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، تندد بأفعال النظام السوري، حيث كُتب “سكوتنا هو سبيل تصفيتنا فرداً فرداً”، وعبارات أخرى تهدد رئيس فرع الأمن العسكري بالقتل.

ويأتي ذلك، استمراراً للانتفاضة الشعبية في محافظة درعا ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، خروج نحو 3000 مواطن بتشييع القيادات والمقاتلين السابقين في صفوف الفصائل بمدينة درعا البلد، هتفوا خلال التشييع بشعارات تطالب بإسقاط النظام السوري، محملين مسؤولية عملية الاغتيال التي وقعت لـ”النظام السوري” وأجهزته الأمنية