سلطات الاحتلال التركي تعتقل المحامي الاستاذ منان بيرم في بلدة راجو

اقدمت يوم امس الثلاثاء سلطات الاحتلال التركي على اعتقال المحامي منان بيرم 42 عام من اهالي قرية كيلا / ناحية بلبل اثناء تواجده في ناحية راجو واقتادته الى جهة مجهولة

جدير بالذكر بان الاستاذ منان لم يخرج من عفرين ابان احتلالها وظلّ متشبثاً بارضه التي تفرغ للعناية بها متحملاً قساوة الحياة ومرارة العيش في ظل الاحتلال ، وهو متزوج واب لطفلين

المصدر: الهيئة القانونية الكردية

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