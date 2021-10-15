سماع أصوات إطلاق نيران من المضادات الأرضية على الحدود السورية – العراقية بريف مدينة البوكمال

محافظة دير الزور: سمعت أصوات إطلاق نار بشكل كثيف من قِبل المضادات الأرضية التابعة لـ “الحشد الشعبي” و المتمركزة على الحدود السورية – العراقية في ريف مدينة البوكمال بريف دير الزور، مايرجح وجود طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار يوم أمس إلى تحليق لطائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي في أجواء بلدة الباغوز الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، شرقي الفرات، وصولاً إلى مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران في البوكمال غرب الفرات، وذلك بعد ساعات من الاستهداف الإسرائيلي على ريف حمص الشرقي.