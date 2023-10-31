دوي انفجارات في حقل العمر النفطي أكبر قواعد ” التحالف الدولي” في سوريا

محافظة دير الزور: دوت انفجارات عنيفة في حقل العمر النفطي أكبر قواعد “التحالف الدولي” في سوريا، بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن أسباب الانفجار إن كانت تدريبات عسكرية أو استهداف تعرض له الحقل حتى اللحظة.

ورصد نشطاء المرصد السوري، اليوم، دوي انفجارات عنيفة في ريف الحسكة، ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات “التحالف الدولي” وبمشاركة قوات سوريا الديمقراطية في قاعدة قسرك بريف مدينة الحسكة.

وتشهد القواعد العسكرية الأمريكية داخل الأراضي السورية تدريبات عسكرية مكثفة في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد حدة الهجمات من قبل المسيرات التابعة للميليشيات الإيرانية تحت شعار “انتقاما لغزة”.