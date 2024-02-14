سنوات الحرب العسكرية والاقتصادية ساهمت بانتشار “عمالة الأطفال” بشكل لافت في حمص

محافظة حمص: أفرزت الحرب التي شهدتها سورية هوّة كبيرة بين أبناء المجتمع المدني الأمر الذي أسفر عنه انعدام الطبقة الوسطى وانحسار تقييم الطبقات المجتمعية ما بين فقير وغني، وتزايد أعداد المتسربين من المدارس وتوجّه الشريحة الأكبر منهم للعمالة ضمن المدن والمحافظات السورية على مختلف انتماءاتهم، الأمر الذي أدى بدوره لانتشار ظاهرة العمالة بين الأطفال الذين من المفترض أن تكون وجهتهم الوحيدة متمثلة بـ “المقاعد الدراسية”

نشطاء المرصد السوري في محافظة حمص أكدوا أن المدينة الصناعية في حسياء جنوب حمص، والمنطقة الصناعية داخل المدينة باتت تغصّ بعشرات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10-16 عام منهم من تمكن من إيجاد فرصة للعمل، ومنهم من لم يسعفه الحظ لغاية الآن ولو براتب أو جمعية زهيدة.

وعلى الرغم من التعليمات الصادرة والمعتمدة من قبل إدارة التموين ومراقبة العمالة التابعة لحكومة النظام السوري والذي ينصّ على عدم تشغيل أي شخص لم يبلغ السن القانوني 18 عام، وضرورة تسجيل جميع العاملين ضمن المنشآت الصناعية على قيود التموين والعمالة، إلا أن المعامل الصناعية في حسياء تغصّ بعشرات الأطفال الذين تمّت الموافقة على توظيفهم ضمن معامل الملح ومعامل إنتاج مواد البناء (كسارات – بلوك -هوردي) نظراً للفارق الكبير الذي يفصل ما بين أجرتهم كأطفال وبين أجور أصحاب الخبرة من الشبان أو الرجال المتمرسين على العمل، وهو ما يصبّ لصالح أصحاب المعامل ويعود عليهم بتوفير الكثير من الأموال التي يتم دفعها كرواتب شهرية.

في ذات السياق لم يكن الحال ضمن المنطقة الصناعية المحاذية لحي القصور بمدينة حمص بأفضل مما هي عليه في الجنوب، حيث أكّد نشطاء المرصد انخراط الأطفال في صفوف العمالة الصناعية ضمن ورشات إصلاح السيارات والحدادين ومعامل البلاستيك والمشروبات الغازية، التي لا تتطلب بطبيعتها جهداً بدنياً، إلا أن الخطر الذي يحدق بالأطفال أثناء العمل نتائجه كارثية على الصعيد الصحي والبدني على حدّ سواء.

(محمد) طفل يبلغ من العمر 14 عام قال في حديثه للمرصد السوري إن الفقر وغياب المعيل والده الذي اعتقل قبل 5 أعوام من قبل قوات النظام جعل منه رجلاً بوقت مبكر، الأمر الذي دفعه للتفكير العام الفائت بمغادرة المقاعد الدراسية والتوجه إلى إحدى ورشات غسيل السيارات لسدّ بعض احتياجات والدته مع أخته التي لم يتعدى عمرها الـ 7 أعوام.

وحول الأجور التي يحصل عليها قال: إن صاحب المغسل يمنحه “جمعية زهيدة” عبارة عن 50 ألف ليرة أسبوعيا ـ إلا أن اعتماده الأكبر يرتكز على أصحاب السيارات الذين يمنحونه (إكرامية) مع انتهائه من تنظيف ومسح السيارات لأصحابها، الأمر الذي جعل من مدخوله اليومي يتناسب بشكل مقبول مع احتياجات أسرته “بحسب وصفه”

في سياق متصل شكّل فقدان المحروقات والأزمة الحاصلة ضمن مناطق سيطرة النظام فرصة ملائمة للأطفال الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل ضمن المحلات والورش الصناعية في المدينة، ليتخذوا من أرصفة الطرقات والشوارع الرئيسية في مدينة حمص وعلى أطرافها موقعاً لنشر عدداً من عبوات المياه التي تمّ تعبئتها بالبنزين والمازوت، وبيعها للراغبين من أصحاب السيارات أو الدراجات النارية على حدّ سواء.

تجدر الإشارة إلى أن الفساد الذي تشهده أروقة الدوائر الحكومية التابعة للنظام ساعدت بشكل كبير أصحاب المهن الصناعية الذين لجأوا لتفعيل عمالة الأطفال مستغنين عن ذوي الخبرة بشكل نسبي نظراً للفارق المادي، وذلك من خلال دفع رشاوى مالية للجان التموين والرقابة التي تجول بشكل دائم على المناطق الصناعية مقابل التغاضي عن تجاوزهم للقوانين التي تلزمهم بعدم تشغيل الأطفال وتسجيل بيانات العمال لديهم ضمن دائرة التأمينات المالية، الأمر الذي انعكس سلباً على أمن وحياة الأطفال الذين هم عرضة للإصابة بشكل يومي خلال فترات العمل.