سوريا: انتخابات تثير تساؤلات

الانتخابات الرئاسية في سوريا، بعد أن صوت السوريون في أكثر من بلد في الخارج الأسبوع الماضي هاهم يقترعون في الداخل. دول مثل روسيا والصين وإيران تدعم العملية الانتخابية ودول أخرى تنتقدها وتعتبرها مهزلة. تساؤلات حول الانتخابات، على أي أساس تمت هذه الانتخابات؟ما مدى شرعيتها؟ هل ستعترف الدول بنتائجها؟ماذا سيكسب السوريون من انتخاب بشار الأسد؟ وإلى أي حد ستستفيد سوريا من المتغيرات الأخيرة في محيطها الإقليمي والدولي ؟

المصدر: فرانس 24

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