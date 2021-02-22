سوريا تجيز استخدام لقاح «سبوتنيك – في» الروسي ضد «كورونا»

أعلنت السفارة السورية في موسكو اليوم (الاثنين) أن سوريا أجازت استخدام لقاح «سبوتنيك – في» الروسي ضد «كوفيد-19» على أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء «إيتار- تاس» الروسية عن بيان للسفارة أن «الجمهورية العربية السورية أنجزت كل التدابير للتسجيل للحصول على لقاح سبوتنيك-في وأجازت استخدامه على أراضيها».

وسجلت المناطق التي يسيطر عليها النظام 15 ألفا و179 إصابة بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء منها 998 حالة وفاة. أما الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق البلاد فسجلت 8 آلاف و600 حالة و311 وفاة، في حين أن مناطق المعارضة في الشمال الغربي سجلت 21121 حالة و408 وفيات.

واللقاح الروسي الذي شككت الأوساط العلمية في فعاليته في البداية، حظي مؤخرا باعتراف في دراسة نشرتها مجلة «ذي لانست» الطبية صادق عليها خبراء مستقلون. وبات مجازا في 30 بلدا.

وتحاول السلطات الروسية إبرام اتفاقات لإنتاج اللقاح محلياً بدلا من تصديره لعدم توافر القدرات الكافية لتلبية الطلب الوطني الأَولى بالنسبة لها.

في ديسمبر (كانون الأول) انضمت سوريا إلى مبادرة «كوفاكس» لمنظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول الأكثر فقرا. وهدف منظمة الصحة واليونيسف وبرنامج غافي للقاحات تأمين جرعات لقاح لما لا يقل عن 20% من الشعب السوري في 2021.

المصدر: RT