سوريا تعلّق الدراسة 15 يومياً

علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة السورية الدوام في الجامعات العامة والخاصة والمعاهد المتوسطة مدة 15 يومياً، على أن يبدأ الحظر الدراسي اليوم وينتهي في 17 من الشهر الحالي، فيما أعلنت «هيئة الصحة» التابعة لـ«الإدارة الذاتية» الحظر الكلي على ثلاث مدن رئيسية والإغلاق الجزئي في باقي مناطق سيطرتها بعد ارتفاع تسجيل الإصابات بفيروس «كوفيد – 19».

وكان من المقرر بدء الامتحانات الفصيلة بداية الشهر الحالي بالجامعات السورية، إلا أن وزارة التعليم العالي أجلت الامتحانات إلى موعد آخر لم يُحدد بعد. وقال بسام إبراهيم وزير التعليم العالي في إفادة صحافية، إن قرار تعليق الدوام في الجامعات «جاء بعد دراسة الوضع من كافة الجوانب، وسيتم تعويض الفاقد الدراسي من خلال تمديد الفصل الدراسي لمدة أسبوعين».

وسجلت وزارة الصحة 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 11 حالة، وتماثل 113 حالة للشفاء، لتبلغ عدد الإصابات الإجمالي 19284 بينها وفاة 1299 حالة. وحسب بيانات وزارة الصحة، بلغ عدد الإصابات المسجلة رسمياً في شهر مارس (آذار) الماضي 3321 إصابة، وهي أعلى حصيلة منذ تفشي الفيروس في سوريا.

وجاءت دمشق في المرتبة الأولى بعد تسجيل 1240 إصابة، تلتها ريف دمشق المجاورة 460 إصابة، أما محافظة اللاذقية فسجلت 459 إصابة، وطرطوس 388 إصابة، بينما سجلت مدينة حلب 239 إصابة، وحمص 216 إصابة، والسويداء 96 إصابة، والقنيطرة 86 إصابة، ودرعا 61 إصابة، وحماة 38 إصابة، ودير الزور 30 إصابة، وفي الحسكة 8 إصابات.

وفي خطوة لمواجهة ارتفاع الإصابات والحد من انتشارها بين التلاميذ والطلاب، أنهت وزارة التربية والتعليم دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف التعليم الأساسي حتى الرابع الأساسي، واعتبار أعمال الفصل الدراسي الثاني من مذاكرات ودرجات امتحانات شفوية معياراً للنجاح أو الرسوب. كما علقت الوزارة دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي، على أن تجرى امتحاناتهم خلال الفترة بين 25 و29، ليستمر دوام طلاب شهادات الصف التاسع والمرحلة الثانوية بكامل صفوفها في جميع فروعها وفق الخطة الدراسية، على أن تجرى الامتحانات الانتقالية خلال الفترة من 25 حتى 29 من الشهر الحالي. وفي شمال شرقي سوريا، قررت «الإدارة الذاتية» العودة إلى الإغلاق الكلي في مدن رئيسية والإغلاق الجزئي في مناطق ثانية، على أن يشمل الحظر الكلي مدن القامشلي والحسكة والرقة، في وقت سيطبق الحظر الجزئي ببقية المناطق مدة 6 أيام، تبدأ غداً الثلاثاء وتنتهي في 12 من الشهر الحالي، وذلك في إطار تدابيرها لمواجهة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت هيئة الصحة وفاة 3 حالات وإصابة 105، لترتفع الحصيلة إلى 10509 حالة، بينها 392 حالة وفاة، و1329 حالة تماثلت شفاء. وقال الدكتور جوان مصطفى رئيس الهيئة، إن خلية الأزمة اتخذت حزمة إجراءات لمواجهة زيادة الأعداد، أبرزها «كل شخص عليه الالتزام بارتداء الكمامة في الأحياء والأسواق تحت طائلة الغرامة والمسؤولية، وإلغاء كافة مظاهر التجمعات الاحتفالات والأعراس حتى إشعار آخر»، مشيراً إلى أن المنطقة تتعرض للموجة الثالثة من جائحة «كورونا».

المصدر: الشرق الاوسط