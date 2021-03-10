ضبط أول حالة تزوير لعملة الـ 5000 ليرة الجديدة بريف دمشق

ألقت القوات الأمنية السورية القبض على شبكة ترويج مخدرات وتزوير العملة الجديدة من فئة 5000 ليرة سورية، في السيدة زينب بريف دمشق.

وجاء في بيان وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أنه “بعد المتابعة والمراقبة من قبل دوريات قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب، وبعد ورود معلومات عن قيام أشخاص بترويج المواد المخدرة و العملة المزورة من فئة 5000 ل.س، وبنصب الكمين اللازم أُلقي القبض على شخصين”.

وجاء في بيان وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أنه “بعد المتابعة والمراقبة من قبل دوريات قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب، وبعد ورود معلومات عن قيام أشخاص بترويج المواد المخدرة و العملة المزورة من فئة 5000 ل.س، وبنصب الكمين اللازم أُلقي القبض على شخصين”. وبتحري المنزل تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في المنزل، وضبط كمية من الحشيش المخدر تبلغ حوالي ( 14 كغ)، و حوالي ( 1000 ) حبة كبتاغون، وميزان الكتروني لوزن الحشيش، وقنبلة يدوية، وذخيرة حربية، وأكياس مجهزة لوضع مادة الحشيش بعد تقسيمها ووزنها، كما عثر في المنزل على مبلغ مالي مزور ويبلغ (مليون وتسعمائة وعشرين ألف ليرة سورية) من فئة الـ ( 5000 ) الجديدة.

وكان مصرف سوريا المركزي قد لفت سابقا، بعد إصدار الفئة الجديدة، إلى المزايا الأمنية العالية التي تحملها هذه الفئة لحمايتها من التزوير، بينها علامات للعموم وأخرى خاصة بالمصرف.

المصدر:RT