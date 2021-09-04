سوريا وافقت على طلب لبنان تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها… ماذا في التفاصيل؟

نقلت الوكالة السورية للانباء “سانا” عن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري قوله إن سوريا وافقت على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية وأكدت استعدادها لتلبية ذلك.

وبحسب ما نقلت سانا، فقد قال خوري إن الجانبين اتفقا على متابعة الإجراءات الفنية التفصيلية من خلال فريق فني مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمور الفنية في كل من البلدين.

وكان خوري قد اكد أن الزيارة هي الأولى لوفد رسمي لبناني منذ 2011، لافتا إلى وجود اتفاقية سابقة بموضوع استجرار الغاز من مصر مروراً بسورية والأردن إلى لبنان لكن الجانب المصري توقف عن إمداد لبنان بالغاز واليوم نعمل على إعادة تفعيلها.

المصدر: LBC

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.