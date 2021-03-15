سوريا 10 سنوات: أرقام الخسائر الاقتصادية
– 442 مليار دولار خسائر الاقتصاد.
– 91.5 مليار دولار قيمة خسائر قطاع النفط.
– 80 ألف برميل ينتج يومياً مقابل 400 قبل 2011.
– 98 في المائة قيمة تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
– 20 دولارا متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام.
– 50 دولارا متوسط راتب الموظفين في القطاع الخاص.
– 136 دولاراً كلفة السلة الغذائية شهرياً لأسرة من 5 أفراد.
– 33 مرة نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
– 60 ضعفاً ارتفع ثمن كيس الخبز في مناطق الحكومة.
– 300 ليرة ثمن البيضة الواحدة مقابل 3 ليرات عام 2011.
– 70 في المائة من محطات الكهرباء وخطوط الوقود توقفت.
– ثلث المدارس تدمرت أو استولى عليها مقاتلون.
– 70 في المائة من العاملين في الرعاية الصحية خرجوا من البلاد.
– تدمر أو تضرر أكثر من 50 في المائة من البنى التحتية الصحية.
المصدر: الشرق الاوسط
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