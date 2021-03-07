سورية الجريحة.. 10 سنوات من الهبّة الشعبية بوجه الاستبداد والطغيان

تظل مقولة العلامة ابن خلدون: “الظلم مؤذن بخراب العمران” محفزا على مقاومة الظلم والتسلط حفاظا على سلامة رسالة الإنسان السامية في العمران البشري والانتصار لفطرة الحرية والكرامة، ومن هنا كان التوق الأبدي إلى الانعتاق عبر الثورة ضد الظلم والطغيان والاستغلال وفي مواجهة النخب الحاكمة التي تحرص في سلوكها السياسي والأخلاقي على الطمع والترف، نخب تدوس الجميع من أجل مصالحها الخاصة وترفها الزائد ورفاهيتها وحدها دون غيرها.

ويقول ابن خلدون عن هؤلاء:

“يحاولون إظهار القوة من خلال احتكار السلاح والجيش، وذلك لقمع الناس إذا أرادوا الثورة ومواجهة استئثار هذه النخبة الحاكمة للسلطة والثروة”.

والمتتبع لتاريخ مجمل الثورات التي حدثت على مر العصور، تُفزعُه حقيقة مرة، لكن جنون العظمة وغرور القوة ونشوة الظلم لابد لها من نهاية.

ولعل هذا كله ينطبق على ما جرى ويجري في مناطق العالم المختلفة، وتبرز سورية نموذجا حيا على ذلك.

لقد ظلت سورية على الدوام عصية على الانكسار أو التراجع أمام الظلم والمهانة والتسلط السياسي واحتكار الثروة.

عقود من سطوة الحزب الواحد وتكميم الأفواه أدت إلى وضع اقتصادي واجتماعي هشّ تجمعت فيه كل عوامل التحفز ليفجّر الشعب غضبه آملا في حياة كريمة وآمنة وحرّية لكل الجموع ومكونات المجتمع.

هذه التراكمات الخطيرة من التضييق على الحريات واحتكار المتنفّذين في الحزب الواحد السلطة والثروة، خلقت واقعا جديدا جسده الوعي الشعبي في ثورة اندلعت في مثل هذا الشهر من عام 2011 حملت معها آمالا عريضة من التحرر والكرامة قبل أن يتم الانحراف بمسارها وركوب العديد من التيارات الظلامية موجتها في محاولة لتجييرها لصالحها ولصالح مشغليها، وكذلك قبل تدخل القوى الخارجية ضمن الصراع على النفوذ والمصالح.

وبحكم العقليات السائدة لدى حكام سورية كما هو الحال بالنسبة لحكام المنطقة العربية تلجأ الطبقة الحاكمة إلى أساليب القمع، ويبقى هاجس التسلّط هو السائد حيث تحجّرت العقلية عن الاستماع للمطالب الشعبية والانفتاح على الرأي الآخر ليكون الردّ في المقابل مزيدا من القمع والاعتقال واستعمال العصا الغليظة، وهذا بالضبط ما حصل في سورية وبخاصة منذ أحداث 2011.

ويبدو أن النظام السوري مصرّ على إتباع ذات السياسة القمعية إزاء المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

والملاحظ أن ظاهرة الاعتقال في سورية لم تكن وليدة الثورة وإنما هي جزء أساسي من سياسة عمرها عقود سابقة لتوطيد حكم الفرد والحزب الواحد.

إلا إن آلة القمع والتهجير والقتل منذ عشر سنوات فاقت مثيلاتها في السابق، حيث عملت الآلة العسكرية والأمنية فعلها المدمّر من قصف وتهديم للمناطق التي يوجد فيها الغاضبون والثوّار باستخدام كل أنواع الأسلحة إذ لم يخلُ مكان في البلد إلا وطالته عمليات القصف والملاحقة والإعتقال ما نجم عنه نزوح مئات الآلاف من العائلات داخليا، واضطرار مئات آلاف آخرين إلى النجاة بحياتهم تاركين وراءهم كل شي باتجاه الخارج وخاصة دول الجوار السوري.

أما الذين لم يتمكنوا من النزوح والفرار فظلوا تحت طائلة عمليات الاعتقال والتعذيب والقتل في السجون والمعتقلات إلى درجة أن ألاف السوريين لا يعرف مصيرهم إلى اليوم،

وقد أفادت إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عدد المعتقلين منذ آذار 2011 بلغ 968651 شخصا، وأكد المرصد وفاة أكثر من 105 آلاف من بينهم 16249 مدنيا: 16060 رجلاً وشاباً، و125 طفلاً دون سن الثامنة عشرة و64 مواطنة، وثق المرصد حالاتهم بالأسماء.

وأورد المرصد أن أكثر من 83% جرى فارقوا الحياة أو جرت تصفيتهم داخل المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار 2013 وتشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت مصادر المركز كذلك أن ما يزيد على 30 ألف معتقل قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.

والواقع أن مأساة المهجرين والمعتقلين لم تقتصر على ممارسات النظام فحسب، بل كان للفصائل المسلحة والتنظيمات المتطرفة دور خطير أيضا في ذلك، إذ عمدت إلى تشريد الأهالي والسطو على ممتلكاتهم ومقدرات حياتهم وشنت عمليات اعتقال وقتل واسعة، لتتردى الأوضاع وتزداد سوءً ومأساة..

ومن المخجل والمؤسف حقا أن تظل المنظمات الدولية محجمة عن اتخاذ خطوات ملموسة للتصدي لهذه الانتهاكات في حق جزء من البشرية، أو لإلقاء الضوء على مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في غياهب السجون والمعتقلات السرية.

بقلم : ز.م

كاتبة رأي