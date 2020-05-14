“سورية حرة حرة إيران تطلع برا”.. انتفاضة أبناء درعا تتواصل ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: خرجت مظاهرات جديدة في محافظة درعا، مساء اليوم، في مدينة طفس ومنطقة سحم الجولان وعموم ريف درعا، طالبت بخروج الميليشيات الإيرانية من المنطقة، وهتف المتظاهرون “سورية حرة حرة إيران تطلع برا”.

ولا تزال محافظة درعا تشهد توترا كبيرا في عموم مناطقها، يترافق مع استياء شعبي كبير من الممارسات التي تعمد إليها قوات النظام، والمتمثلة بحشود عسكرية كبيرة جرى استقدامها بغية عمل عسكري مرتقب أن يتم خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، حيث تحول الاستياء الشعبي إلى انتفاضة جديدة لأبناء درعا بوجه النظام السوري، تمثلت بمظاهرات شهدتها كل من درعا البلد بمدينة درعا ومدينة طفس بريفها الشمالي الغربي، حيث نادى المتظاهرون “عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد”.

وكان المرصد السوري رصد أمس، مظاهرة حاشدة جابت شوارع مدينة طفس في ريف درعا، وهتف المتظاهرون ضد قوات النظام التي ما تزال تستقدم التعزيزات العسكرية وقوات من الميليشيات طائفية إلى المنطقة تحضيرا لاقتحام المنطقة الجنوبية بشكل كامل.