سوريون في الداخل: لن يعود أحد إلى الجحيم

«إذا عادوا فسنموت من الجوع. لولا الحوالات المالية التي يرسلها للاجئين في الخارج لما تمكنا من العيش»

هذا ما قاله سوري أب لأربعة أبناء فروا إلى بلاد اللجوء تباعا خلال سنوات الحرب، في تعليقه على مؤتمر عودة اللاجئين الذي انعقد أمس الأربعاء بدمشق برعاية روسية ومشاركة 27 دولة بتمثيل على مستوى سفراء ومساعدي وزراء، بينها ثلاث دول عربية؛ لبنان وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية.

واستقبل الشارع السوري أنباء عقد المؤتمر بلامبالاة ممزوجة بعدم تصديق. وقال صحافي في دمشق: «ليس هناك شخص عاقل نجا من الجحيم يفكر بالعودة إليه. الحكومة تعي ذلك جيدا، بل إنها لا تفعل شيئا للحفاظ على من تبقى من السوريين في أرضهم ومنازلهم، وهي إذ تدعو اللاجئين للعودة فليس همها عودتهم بل همها استثمار ورقتهم لاستجرار أموال المساعدات». وزاد: «ما من شاب أو شابة في سوريا اليوم لا يحلم باللجوء»

ويعتمد غالبية السوريين في الداخل على المساعدات المالية الزهيدة التي يرسلها أبناؤهم الذين فروا من الحرب.

مازن شاب سوري اضطر للعودة من بلد بعد لجوء ست سنوات بعد فقدانه الأمل بالوصول إلى أوروبا بشكل نظامي، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «نادم على عودته رغم حبه للبلد فالوضع المعيشي مزر. عليهم أن يعقدوا مؤتمرا للهجرة لتسهيل سفر ما تبقى من السوريين قبل أن يموتوا في هذه الأوضاع المعيشية والصحية القاتلة».

من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الأسد «تناسى جميع الأزمات التي تعيشها مناطق نفوذ نظامه، انطلاقاً من صعوبة بالغة بتأمين مادة الخبز والمحروقات وصولاً إلى شح فرص العمل والغلاء الفاحش فضلاً عن انعدام الأمن والأمان، والتي تحرم المواطن السوري هناك من أبسط حقوقه المعيشية ضمن (وطنه)، ليقوم بعقد مؤتمر برفقة حليفه الروسي حول عودة اللاجئين».

تابع: «تناسى الأسد مرة أخرى أن نظامه وقواته برفقة حلفائه الروس والإيرانيين هم المسبب الأول بتهجير المواطنين ودفعهم للنزوح واللجوء، فالواقع مغاير تماماً لادعاءات النظام السوري وحلفائه، حيث إن طائرات نظام بشار الأسد الحربية والمروحية، شنت وفقاً لإحصائيات المرصد السوري وتوثيقاته، أكثر من 220 ألف ضربة جوية منذ انطلاقة الثورة السورية 2011، متسببة بمقتل 26403 مدنيين». وزاد: «الراعية الرسمية لمؤتمر عودة اللاجئين (روسيا)، عمدت خلال 61 شهراً من عمر دخولها على خط العمليات العسكرية إلى قتل 8661 مدنيا».

المصدر: الشرق الاوسط