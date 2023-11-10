سياسيان: احتجاجات السويداء لن تتوقف إلا بتحقيق مطالبها المحقة

شارك الألاف في المظاهرة المركزية التي تشهدها ساحة “السير” في مدينة السويداء، وبينت مقاطع فيديو نشرها ناشطون احتشاد أعداد من المتظاهرين نظام بشار الأسد ، ورفعوا لافتات تطالب برحيله، وطالبوا بتطبيق القرار الدولي 2254، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.

وطالب المحتجون بطرد المليشيات الإيرانية وحزب الله، وشددوا على أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم الشرعية وغن ثورتهم المستمرة ضد الاستبداد والظلم والقمع الأمني والعسكري من قبل النظام و وسائطه.

قال محمد علي الصايغ، عضو اللجنة الدستورية، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّه منذ أكثر من شهرين وحراك السويداء لا زال مستمراً ، ولا زال هذا الحراك يؤكد على سلميته وعلى وحدة سورية الجغرافية أرضاً وشعباً، ورفض أي شكل من أشكال التقسيم، مطالباً بالتغيير السياسي الوطني بعيداً عن الأجندات الأجنبية وتدخلاتها مؤكداً على رحيل كافة القوات الأجنبية ومليشياتها من الأراضي السورية، ورافعاً صوته ويافطاته بالتطبيق الكامل للقرار الدولي 2254 / 2015 وبما يتضمنه من خارطة طريق تؤكد على الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالي ودستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق الدستور الجديد ووفق قانون انتخابات جديد ..

وتحدث عن رفض الحراك لإعادة إنتاج منظومة الاستبداد والفساد والانتقال إلى النظام الديمقراطي المدني التداول ،لافتا إلى أنّه رغم تسارع الأحداث في المنطقة، وخاصة ما يحدث في فلسطين المحتلة بعد عملية “طوفان الأقصى” والتركيز الإعلامي على هذا الحدث الكبير وما يفرزه من قتل ودمار وجرائم جماعية تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وهذا الفتك بالشجر والحجر والإنسان، ورغم هذا الحدث العظيم الذي فجره أبطال فلسطين، والذي سينعكس بالتأكيد على مجمل الأوضاع والسياسات بالمنطقة فإن انتفاضة أهل السويداء لن يعتريها الوهن ولا زالت مستمرة بتعاضد وتكاتف أهلها، داعية الشعب السوري إلى مؤازرتها والوقوف بجانبها ومعها ..

وتابع: إن انتفاضة السويداء بعناوينها ومطالبها المحقة تمثل مطالب كل الشعب السوري في التغيير الديمقراطي من أجل الانتقال والنهوض بالدولة السورية وإرسال دولة الحرية والكرامة والعدالة ، دولة المواطنة المتساوية لجميع السوريين.

بدوره علّق الحقوقي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، مروان قواس، في حديث مع المرصد السوري، أنّ الاحتجاجات في السويداء لازالت متواصلة ولن تتوقف إلى حين تحقيق المطالب الملحة وأبرزها السياسية، مشيرا إلى محاولات النظام افتعال خلافات بينهم ولكن أبناء السويداء واعون بذلك.

واعتبر أنّه لا شك أن المحتجين مطلبهم الملحّ إسقاط النظام والبعض الآخر ينادي بتطبيق القرار 2254 الذي يتضمن هيئة حكم انتقالي يشارك فيها كل الشعب السوري معارضة وموالاة بعيدا عن مبدأ حكم الرجل الواحد والحزب الواحد.