سياسيون وعسكريون سوريون للمرصد السوري: النظام وحلفاؤئه يتحملون المسؤولية كاملة حول الوضع القائم في درعا.. وأطماع إيران كبيرة جداً في المنطقة

لم تهدأ الأوضاع في مدينة درعا ‘مهد الثورة السورية’، منذ سقوطها بيد النظام قبل 3 سنوات، حيث لا تزال تعيش على صفيح ساخن وشهدت تراجعا كبيرا على المستوى الصحّي والتعليمي والخدمي والاجتماعي وفوضى أمنية عارمة، مايرجعه مراقبون إلى انتقام النظام من أهالي مهد الثورة التي خرجت إلى شوارعها في مارس-أذار 2011.

درعا التي تعتبر مركز الانطلاقة الفعلية للثورة السورية، وهو ما أكسبها رمزية وخصوصية، يحاول النظام على الدوام كسرها، كما فعل في مدن وبلدات سورية أخرى، سيما وأن درعا رفضت المشاركة حتى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة برغم حملات الاعتقال والتنكيل والاختفاء القسري التي طالت أبناءها.

ويقول القيادي بحزب اليسار الديمقراطي السوري المعارض، سامر كعكرلي، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن النظام طلب تهجير عدد من المقاتلين، وهذا لم يرد في الاتفاق الذي تمّ بين الروسي الضامن وبين اللجنة المركزية بدرعا.. وجاء الرد: إذا كان لا بد من التهجير فيجب على النظام إرسال باصات خضراء تتسع لخمسين ألف عائلة، وليأتي النظام ويأخذ درعا البلد كمدينة خالية من السكان، ما يعتبر أمرا تعجيزيا بالنسبة للنظام الذي لا يمكنه أن يتجرأ حتى على التفكير في ذلك.

ويفسّر القيادي بحزب اليسار ما يحدث بدرعا، قائلا: إن إيران مصرة على الدخول إلى درعا والسيطرة عليها بشكل كامل لعدة أسباب،من بينها الحدود الطويلة بين حوران والأردن وبذلك تكون درعا مركزا لتصدير المخدّرات إلى الخليج عبر الأردن، وطبعاً يأتي ذلك بعد قيام السلطات الأردنية بإغلاق المعابر غير الشرعية في منطقة السويداء وهي المنطقة التي تسيطر عليها إيران, وبالعموم التهريب من السويداء صعب بالنسبة لحزب الله لأنه لا يوجد طرق نظامية أو معابر بين سوريا والأردن في أراضي السويداء.

وتابع قائلا: “إيران تريد مدينة درعا كونها جبهة واسعة مع إسرائيل، وذلك لتبقى متمسّكة بالملف الإسرائيلي على غرار جنوب لبنان.. صحيح أن حزب الله وإيران غير معنيين بمحاربة إسرائيل ولكنهما يريدان وضع الأيادي على كل مناطق الاتصال مع اسرائيل حتى يظلّا متمسكين بملف المقاومة والممانعة، وبناءً على ذلك فإن الاتفاق الأخير الذي تم التوصّل إليه بين الروس بقيادة الضابط الروسي أسد الله واللجنة المركزية والذي ينص على تسليم خمسين بندقية وإقامة ثلاث حواجز أمنية تكون عناصره من أهالي البلد، هذا الاتفاق لم يعجب طهران لأنها بذلك خسرت محافظة درعا، فشجعت الفرقة الرابعة التي أصبحت تتبع مباشرة إيران بأن تنقض الاتفاقية وتطالب بستة حواجز داخل درعا البلد من عناصر الفرقة الرابعة حصرا، فرفض أهالي درعا ، وكان ذلك حجة لاجتياحها “.

وأوضح أن” الذي حدث هو أن روسيا لم تتدخلّ إلى جانب النظام ولم تستخدم طائراتها، ويبدو أنها منعت النظام من استخدام طيرانه فكانت نتيجة ذلك كما سمعت سقوط الحواجز الأمنية التابعة للنظام بشكل سريع جدا وتم تحرير كامل درعا من قوات النظام، بعد ذلك طلب النظام وقف إطلاق النار، عن طريق الروس فطلبوا عقد اجتماع فرفض أهل درعا قائلين إن من يريد أن يفاوض فليأتِ إلينا، وبالفعل ذهب وفد من النظام برعاية روسية لعقد اتفاق جديد، وحسب المعلومات الواردة ألغى أهل درعا الاتفاق القديم وقالوا إن سحب السلاح الفردي خط أحمر، ودخول النظام إلى درعا البلد أيضا خط أحمر”.

من جانبه،يرى العميد أحمد الرحّال، في حديث مع المرصد، أن النظام وإيران لهما أجندة مختلفة عن الأجندة الروسية وهذا يلفت الانتباه إلى أن هناك عدم توافق بين الفرقة الرابعة التي يمثّلها حسام لوقا من اللجنة الأمنية لماهر الأسد، والفيلق الأول الذي يمثّله اللواء مفيد حسن، حيث لوحظ هناك خلاف بينهما،مضيفا أن هناك أيضا خلافا روسيا مع إيران ونظام الأسد حيث يسعى النظام للانتقام مما حدث في الانتخابات في درعا والمقاطعة ورفض وضع الصناديق والخروج في مظاهرات فضحت حقيقة النظام.

واستطرد قائلا: تم الاتفاق سابقا على نشر ثلاث نقاط أمنية ثم تفاجأوا بأنهم دخلوا بـ 8 دبابات و300عنصر، حيث تبين أن النظام يسعى إلى التهجير وكان للأهالي بردعا موقف واضح ضد تلك السياسة، وقالوا بصوت واحد ‘ إمّا تهجرون 11 ألف عائلة، أي50 ألف شخص أو نبقى جميعنا هنا، ولن نقبل بتسليم السلاح الخفيف “.

ويعتقد العميد أحمد الرحال أن النظام اليوم يلعب لعبة وصفها بالقذرة تسعى إلى السيطرة الكلية على المناطق ويلعب من خارج غطاء روسي بعد اتضاح وجود خلافات بينهما، وقد تحمل الأيام المقبلة الجديد إذا تطورت الأوضاع.

ويتضح أن اسرائيل غير راضية عن موسكو ونظام الأسد وإيران ،إضافة إلى الإنزعاج من تهريب المخدرات على حدودها.

وتوقّع محدثنا حدوث تغيرات جديدة في المنطقة خلال الفترة المقبلة، وستتجه الأمور إلى مفاوضات بعد تشكيل لجنة تتكون من 10 أشخاص من كل مناطق درعا وحوران لتفاوض باسم الجميع.

أما الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي أحمد العسراوي، فأفاد للمرصد بأن النظام نقض وعوده كالعادة بعد أن دخل الاتفاق الأخير الذي تم بين النظام ولجنة التفاوض في درعا البلد برعاية روسية، حيز التنفيذ وبدأت مختلف الجهات المعنية بالعمل على تنفيذه، لكن النظام حّركت قطعاته العسكرية لمحاصرة المدينة من أربع جهات لإجبار الأهالي بالقوة على تسليم المطلوبين أمنيا وكذلك السلاح الفردي الذي بقي في حوزة المواطنين ليبدأ قصفها بالمدفعية والصواريخ استعدادا لاقتحامها غير آبه بأرواح الأبرياء.

وقال العسراوي، إن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي عبّر عن إدانته للقصف وحصار النظام للمحافظة، داعيا إلى الالتزام بشروط الاتفاق الذي تم بين الطرفين وعدم إراقة الدماء.

واعتبر محدثنا أن استمرار الحصار وإشاعة الفلتان الأمني وتوتير الأجواء واستخدام الحل العسكري لتركيع الأهالي من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات وصدامات وانفجار دوامة العنف والعنف المضاد وإدخال درعا مهد الثورة إلى ساحة الحرب والاحتراب والعودة بها إلى المربع الأول قبل اتفاق المصالحة عام 2018.

وحمّل السياسي السوري مسؤولية الأوضاع الحالية ونتائجها المأساوية الحالية إلى الجانب الروسي باعتباره الضامن للمصالحات وراعي الاتفاق الأخير، ودعا على ضبط الأمور بين الأطراف حتى لا تنزلق إلى المجهول وممارسة دور كضامن لحماية الأهالي في درعا.

وكان بيان لحزب الاتحاد الاشتراكي قد دعا النظام وكافة القوى المحلية إلى وقف التصعيد وضبط النفس والعمل على فك الحصار وفتح المعابر وإزالة المظاهر المسلحة للعودة الآمنة إلى حياة الناس والتخفيف من معاناتهم تمهيدا للحّل الشامل لكل السوريين عبر تنفيذ القرارات الدولية وأبرزها بيان جنيف1 ومضمونه والقرار 2254 بالكامل بما يضمن انتقالا سياسيا يرسي دعائم الدولة الوطنية الديمقراطية التداولية.

أما الناشطة السياسية والنسوية الكردية السورية ،صبيحة خليل، فتقول في حديث مع المرصد، إن النظام السوري يتوهّم يوما بعد آخر أنه انتصر على الشعب السوري وانتهى من سحق معارضيه، خصوصًا أن شرعيته لا تزال تعرج في أروقة الأمم المتحدة بدعم بعض حلفائه، وهذا ما دفع به إلى خوض انتخابات أقل ما يقال عنها إنها هزلية ومزيفة، برغم كارثية المشهد في عموم الجغرافيا السورية، حيث الفقر المدقع الذي ازداد وطأة مع تصاعد موجة العقوبات الاقتصادية الأمريكية وجائحة كورونا وشح الموارد، بالإضافة إلى دمار البنية التحتية وهجرة الكفاءات، والاحتلالات المتعددة.. هذه الانتخابات التي مرت دون عقاب أو موقف جاد من المجتمع الدولي، دفعت بالنظام إلى إعادة الاعتبار لهيبته الأمنية، والتوجه ثانية نحو سياسة قضم المناطق الخارجة عن سيطرته بالتقسيط. ويمكن القول إن مفهوم و منطلق إعادة الإعمار بالنسبة للنظام يكمن في إعادة فرض سطوته الأمنية والعسكرية.

واستطردت قائلة: “نظراً لأن درعا تُشكّل مرجعية رمزية كذّبت نبوءة رأس النظام باستحالة وصول الربيع إلى مشارف قصره، يأتي التصعيد الأخير كمحاولة بائسة لاستعادة الهيبة التي مرغت بالوحل تحت أقدام السوريات والسوريين سيما أن درعا عادت ونهضت من تحت الرماد ورفضت بشكل صريح تلك الانتخابات الهزلية.. هذا التحدي الأخير بالنسبة للنظام لم يكن في الحسبان، فهو من جهة ينسف كل انتصاراته المزيفة على الشعب السوري، ومن جهة أخرى وللمرة الثانية يلوي ذراع قبضته الأمنية. لذلك انساق النظام إلى فرض حصاره الخانق على أهالي درعا البلد، وهنا تتقاطع مصالح النظام بتفكيك درعا كواحدة من حوامل الحراك الشعبي السوري مع مصالح ومشاريع إيران الطائفية التي تجد في جغرافية درعا المجاورة لإسرائيل والأردن مشروعا لا يختلف عن مشروع حزب الله في جنوب لبنان، طبعا بعد إعادة تأهيلها، أي تفريغها من سكانها. وهذا بدوره يرفع من حجم الاستثمارات السياسية والعسكرية لإيران في سوريا، وتالياً لاستخدامها لاحقا في بازارات تخدم المشروع الإيراني بشكل عام والنووي على وجه التحديد”.

وتحدّثت عن الحرج الروسي الذي تعيده بعض التقديرات إلى كونه ضامنًا لعمليات التسوية في درعا، ويبدو الموضوع أبعد من ذلك بالنسبة للروس، ويتّصل مباشرة بمشروع إعادة الإعمار المرتبط بدوره في عودة اللاجئين وما إلى ذلك من تفاصيل..

ما يجري في درعا من حصار واحتكاكات عسكرية لا يضرب فقط مساعي روسيا بهذا الاتجاه إنما يضع المسألة السورية برمتها في مسار خارج عن المألوف، ويقود المجتمع الدولي المتردد أصلاً إلى استحالة إعادة التطبيع والبناء مع النظام السوري.

وتطرّقت صبيحة خليل، عن الوضع الإنساني الكارثي، الذي يهدّد حياة أحد عشر ألف عائلة أي قرابة الخمسين ألف نسمة، الذين يعانون نقصًا حادًا في المواد الغذائية والإمدادات الطبية، إذ فقد البعض حياتهم نتيجة تدني الخدمات و عدم السماح لهم بالعبور لتلقي العلاج، ويمنع البعض الآخر من الالتحاق بعملهم أو دراستهم، عبر فرض عزلة قسرية وموت بطيء عليهم، لا بل يخرج النظام ومن خلفه حليفه إيران بالحل الذي بات أقرب إلى الانتحار منه إلى حل، ألا وهو ((إما الاستسلام لشروط هيمنته الأمنية أو اقتلاع جذورهم وتهجيرهم))، كما حصل في معظم المناطق السورية، ابتداء من حمص وحلب وريف دمشق وليس انتهاء بالشمال السوري المحاذي للحدود التركية كما في عفرين وتل أبيض ورأس العين.

واعتبرت أن قضية درعا وثنائية التركيع أو التهجير، تحدث وسط صمت دولي مريب، هذا الصمت المتكئ على تقاطع مصالح الدول الإقليمية والدولية في المقايضة بدماء السوريين/ات، ولو على حساب أفول الوطن السوري المهدد بالتشرذم والانقسام، حيث يصبح لكل طرف سوريته المفيدة، تلك التي لا تفيد كرامة وحرية السوريين/ات بشيء، بل تحولهم إلى أدوات في خدمة مشاريع الغير.

وخلصت إلى التاكيد أن” استمرار صمود أهالي درعا، ودعم هذا الصمود بكل السبل السلمية والمدنية والسياسية من قبل كل السوريين والسوريات لا يعني فقط إعادة إنتاج الحراك الشعبي في عموم سوريا بعد سنوات من المراوحة، إنما يخلخل كل التوازنات الدولية والإقليمية الضالعة في سوريا وعلى رأسها ثلاثي أستانا،ويضع المجتمع الدولي مرة أخرى أمام مسؤولياته في العودة إلى الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، وعدم القفز فوق تطلعات الشعب السوري في تحقيق الانتقال السياسي إلى دولة ديمقراطية تعددية، ومدنية حديثة، حيث تكون السيادة للدولة التي تمنح الكرامة وتصون الحريات العامة للجميع، أي أن نظام الاستبداد يصيح من الماضي غير مأسوف عليه”.

بدوره،يرى عدنان حسن، ممثل عن تيار أمارجي، أن ما قام به النظام في درعا من خرق ليس بالمفاجأة، حيث حاصر الأهالي في خطوة لتجويعهم، معتبرا أن هجوم النظام وميليشياته على مدينة درعا البلد هو رسالة واضحة إلى الضامن الروسي والجارة الاردن ولكل المتمركزين على الأرض في سورية مفادها أن النظام هو الرابح أو يتظاهر على الأقل بذلك وأن بيده زمام الأمور وأنه هو من يقرر .

وأضاف:” من المعيب إن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام مآسي المنطقة وخاصة ما يحصل من تهجير وقتل وتغيير ديموغرافي مرورًا من الشمال من عفرين الى درعا !”

واعتبر عدنان حسن أن واشنطن كدولة احتلال هي التي تمسك بخيوط اللعبة والصراع وهي اللاعب القوي والأساسي الذي ينهك قوى الاحتلال الأخرى المتصارعة من روسيا وإيران وتركيا، وهذا التجاذب بين القوى الأجنبية المتصارعة في سورية سوف يزيد من حدة الصراعات بين مكونات المجتمع السوري ومنطقة الشرق الأوسط، وهو وضع يرفضه السوري لما له من انعكاسات خطيرة على الاستقرار والأمن والسلام..

وشدّد على أن المجتمع الدولي بمنظماته الإنسانية يجب ألآ يقف مكتوف اليدين أمام جرائم الاحتلالات الأجنبية وكذلك جرائم النظام وخرقه الاتفاقات وقتل وتجويع وتهجير السوريين، داعيا مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية المعنية إلى تطبيق القرارات التي اتخذتها من بيانات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 وقرار 2254 بما يعيد الاعتبار إلى هذه المؤسسات الدولية ، ويمد الشعوب بالأمل في حياة أكثر حرية وسلامة.

بدوره يدعو المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى وقف إراقة دماء الأبرياء والنأي بالأهالي في درعا وغيرها عن التجاذبات الخاصة، مشددا على أن كل طرف من الأطراف المتدخلة تتحمل مسؤولية إسالة قطرة دم واحدة من دماء الأبرياء في سورية.