سياسيون يحذرون من استمرار العدوان التركي على الشمال ويدعون المجتمع الدولي إلى التحرك

جدّدت القوات التركية قصف محطات لتوليد الكهرباء في شمال شرق سوريا، ما أدى إلى انقطاع التغذية عن مئات القرى والبلدات .

وأكّدت “الإدارة الذاتية” أنّ استهداف ست محطات لتوليد الكهرباء، إحداها مرتين، آخرها في مدينة القامشلي، فاقم الوضع.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إنّه تمّ استهداف محطة سابعة في وقت لاحق الاثنين.

وعلّق صالح مسلم محمد الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن الهجمات معتبرا أن الفاشية التركية تريد إنهاء الشعب في الشمال السوري إمّا قتلا بالأسلحة الفتاكة أو تهجيرا وجوعا لإعادة ترتيب المنطقة بما يتوافق مع أطماعها.

بدوره وصف السياسي شمس الدين أبو هاوار ، في حديث مع المرصد السوري، النظام التركي بالخبيث الذي يسعى دوماً لامتلاك أوراق للمقايضة عليها، حيث سعى سابقا لامتلاك أوراق في ليبيا وتونس واستولى على قرار المعارضة السورية.

وتابع: هو كنظام إمبريالي لاتهمه مصالح شعوب هذه البلدان وإنما تهمه مصالحه ولا يتحرج أبداً من خيانة حلفائه والغدر بهم إذا تمكن من البيع والمقايضة عليهم، مشكلتنا نحن الكرد مع هذا النظام الأتاتوركي الفاشي هو أنه بنى دولة قومية تركية بعقيدة عنصرية متطرفة في وطن هو ليس وطناً تاريخياً للأتراك، هو وطن الكرد واليونانيين بشكل رئيسي وشعوب أخرى كانت متعايشة مع الأمتين الكردية واليونانية مثل الأرمن واللاز والسريان والعرب، بسبب تسمية تلك الدولة المقامة على تلك الجغرافيا غير التركية بإسم تركيا وهي فرية وكذبة، لذلك فإن الدولة العميقة التركية تخوض حرباً وجوديةً على الشعوب الأصلية وتعتبر بقاء الكرد واليونانيين أحياء هو تهديد لدولتهم المزعومة فهي لا تتوانى عن إرتكاب جرائم التطهير العرقي كلما سنحت لها الفرصة”.

ووفق محدثنا، يبدو أن تطور الأحداث الشرق أوسطية في ظل الحرب الدائرة في غزة واحتمالات امتدادها إلى أرجاء عديدة في المنطقة وانشغال الفاعلين مثل أمريكا والتحالف الدولي بقضايا المواجهة مع الحوثيين وبقية أذرع إيران قد فتح المجال مجدداً أمام التركي للمقايضة على بعض أوراقها، مردفا: ” ظني أنها هذه المرة ستقايض على حركة حماس وقادتها لقاء تدمير ممتلكات الشعب الكردي في كل من شمال العراق وشمال سوريا، المصيبة هي أن الفاعلين الآخرين مثل أمريكا وروسيا لا يختلفون عن تركيا من حيث الاستعداد لبيع حلفائهم إذا اقتضت مصالحهم”.

وعلّق محمد موسى، رئيس الحزب اليساري الكردي في سورية، في حديث مع المرصد السوري، عن هذه الهجمات المستهدفة للمناطق الحيوية والسكانية والتي دمرت البنية التحتية ومسّت قوت سكان تلك المنطلقة، منددا بهذه السياسة العدوانية ومحملا كلا من روسيا والتحالف الدولي المسؤولية الكاملة عن هذا القصف الإجرامي.

وأفاد بأنّه برغم صمود الشعب في تلك المنطقة ووقوفه في وجه العدو إلا أن الوضع بات مقلقا، لافتا إلى انّ تركيا تقصف بالمدفعيات والطائرات المسيرة على كامل الشريط الحدودي من ديرك مرورا بقامشلو وعامودا فدرباسية إلى كوباني ووسعت هجماتها بشكل ملحوظ لتستهدف محطات النفط والغاز والطاقة والمطاحن والمستودعات ومنازل المدنيين وصالات الأفراح.

وأشار إلى أنّ هذا الاعتداء الهمجي العلني على مناطق شمال وشرق سورية يحصل أمام مرأى العالم ومسمعه، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لإيقاف هذا العدوان والالتزام بالوعود المقدمة لكبح العنجهية التركية.

وطالب أحرار العالم وكل مؤمن بالحرية والديمقراطية والسلم بالضغط لإيقاف تركيا وعدوانها، معتبرا أن الصمت الدولي هو تشجيعا لها على توسيع احتلالها.