سيدة تنهي حياتها حرقاً في أحد أحياء الرقة

سيدة تنهي حياتها حرقاً في أحد أحياء الرقة

محافظة الرقة: أقدمت سيدة على الانتحار حرقاً في حي الادخار بمدينة الرقة، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

ووفقاً للمصادر، فإن السيدة كانت تعاني من مرض عصبي، الأمر الذي ساهم في تفاقم حالتها النفسية ودفعها إلى اتخاذ هكذا قرار.

وتتزايد حالات الانتحار وأذية الذات في مناطق سورية مختلفة، نتيجة عوامل متعددة كالآثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية كما البطالة والفقر، وانتشار المخدرات، إلى جانب حالات العنف الأسري.

وفي 20 نيسان الجاري، انتحر شاب يعاني من أمراض نفسية شنقا في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.