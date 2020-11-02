سيول الأمطار تجرف مخيماً للنازحين قرب الحدود مع تركيا شمالي حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: جرفت سيول الأمطار، مساء اليوم، خيام النازحين في بلدة شمارين بالقرب من معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا شمالي حلب، فيما تدخلت فرق الإنقاذ لإيواء النازحين الذين فقدوا خيامهم، وفتح خنادق لإبعاد السيول التي شكلتها مياه الأمطار الغزيرة عن المخيمات.

وتشهد المخيمات في عموم المناطق السورية وعلى اختلاف القوى المسيطرة، تردي كبير في الخدمات ومأساة إنسانية يعيشها المدني الذي أجبر على الخروج من منطقته بفعل العمليات العسكرية.

ويواجه سكان المخيمات تحديات ومشاكل كبيرة، تتلخص في نقص الرعاية، تزامناً مع انتشار وباء “كورونا”، وانتشار الأوساخ والقمامة بالقرب منها، وشح المساعدات الإنسانية في ظل الظروف الصعبة، فضلاً عن استغلال أبنائهم للقتال كمرتزقة تحت العباءة التركية.