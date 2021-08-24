شاب مدني ضحية اشتباكات فصائلية داخلية في مدينة رأس العين

محافظة الحسكة: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد شاب متأثرًا بجروحه التي أصيب بها قبل أيام، جراء اشتباكات الشرطة العسكرية مع الشرطة المدنية بمحيط المشفى رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة.

وفي 22 آب، أصيب 5 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بمحيط المستشفى في مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة، بين الشرطة المدنية من جهة، والشرطة العسكرية من جهة أخرى.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الكوادر الطبية نفذت إضرابًا عن العمل، بسبب اعتداء عناصر من أحرار الشرقية وفرقة الحمزة عليها.

وذكرت المصادر، بأن الخلافات بين الفصائل تطورت على خلفية تعيين أطباء وإدارة جديدة للمستشفى.

وفي 11 آب، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، اليوم، بين الشرطة المدنية من جهة، وعناصر من فرقة الحمزة من جهة أخرى، قرب دوار البريد وسط مدينة رأس العين ضمن مناطق عملية “نبع السلام”، ما أدى إلى وقوع نحو 10 جرحى أحدهم بحالة خطيرة.