شاحنات الفصائل الموالية لتركيا تنقل مسروقاتها إلى مدينة رأس العين.. وحملات اعتقالات تطال مواطنين وممتلكاتهم في مناطق “نبع السلام”

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن شاحنات تابعة للفصائل الموالية لتركيا تنقل منذ 3 أيام مواد مسروقة من منازل الأهالي كالحطب ومواد علفية في قرى ريحانة وقاسمية وقاسمية أزيزا وقاسمية شرابيين وقاسمية سمعيلة إلى مدينة رأس العين.

ورصد المرصد السوري حملات مداهمة واعتقالات في قرى أسدية وأسدية شرقية وسفح وسلام عليك وتل خنزير ودهماء ضمن مناطق “نبع السلام”، إضافة إلى سرقة هواتف نقالة من المواطنين بحجة أنها تستخدم للتواصل مع “قسد”.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، بأن عناصر من الفصائل الموالية لأنقرة داهمت عدد من المنازل في قرية قاطوف في ريف رأس العين (سري كانييه) الجنوبي ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة، واعتقلوا 5 شبان بتهمة التعامل والتخابر مع “قسد”.

وتواصل القوات التركية والفصائل الموالية لها انتهاكاتها ضمن مناطق غرفة عمليات “نبع السلام” في ريفي الحسكة والرقة، بحق من تبقى من أهالي تلك المناطق بغية دفعهم للتهجير، في إطار سياسة التغيير الديمغرافي التي تقوم بها تركيا في المناطق التي تسيطر عليها.