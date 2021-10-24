شبان وأطفال من الموالين للنظام السوري يرشقون بالحجارة عربات أمريكية في ريف القامشلي

محافظة الحسكة: اعترض شبان وأطفال، رتلًا للقوات الأمريكية، يضم 5 عربات مصفحة، في قرية حامو بريف القامشلي بمحافظة الحسكة، ورشق الشبان والأطفال المدرعات الأمريكية بالحجارة وهتفوا ضدهم، في حين غادرت العربات من المنطقة.

ويأتي ذلك للمرة الثالثة التي تتعرض فيها القوات الأمريكية للرفض من قبل موالين للنظام السوري والقوات العسكرية في القامشلي في أقل من أسبوع.

وفي 22 أكتوبر، منع حاجز تابع لقوات النظام رتلًا للقوات الأمريكية، من عبور طريق “m4″، عند مدخل مدينة القامشلي من الجهة الجنوبية في محافظة الحسكة شمال شرق سورية.

وفي 19 أكتوبر، تجمهر مواطنون موالون لقوات النظام من أهالي قرية حامو في ريف القامشلي الشرقي الخاضعة لنفوذ قوات النظام السوري، ومنعوا مدرعات أمريكية من المرور من قريتهم باتجاه الطريق الدولي “M4″، في حين عاد الرتل أدراجه وتوجه نحو بلدة خزنة جنوب شرق القامشلي على الطريق الدولي.