شبان وأطفال من الموالين للنظام السوري يرشقون بالحجارة عربات أمريكية في ريف القامشلي

محافظة الحسكة: اعترض شبان وأطفال، رتلًا للقوات الأمريكية، يضم 5 عربات مصفحة، في قرية حامو بريف القامشلي بمحافظة الحسكة، ورشق الشبان والأطفال المدرعات الأمريكية بالحجارة وهتفوا ضدهم، في حين غادرت العربات من المنطقة.
ويأتي ذلك للمرة الثالثة التي تتعرض فيها القوات الأمريكية للرفض من قبل موالين للنظام السوري والقوات العسكرية في القامشلي في أقل من أسبوع.
وفي 22 أكتوبر، منع حاجز تابع لقوات النظام رتلًا للقوات الأمريكية، من عبور طريق “m4″، عند مدخل مدينة القامشلي من الجهة الجنوبية في محافظة الحسكة شمال شرق سورية.
وفي 19 أكتوبر، تجمهر مواطنون موالون لقوات النظام من أهالي قرية حامو في ريف القامشلي الشرقي الخاضعة لنفوذ قوات النظام السوري، ومنعوا مدرعات أمريكية من المرور من قريتهم باتجاه الطريق الدولي “M4″، في حين عاد الرتل أدراجه وتوجه نحو بلدة خزنة جنوب شرق القامشلي على الطريق الدولي.

قد يعجبك ايضا

“التحالف الدولي” يستقدم مواد لوجستية إلى قاعدة عسكرية في سورية

مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. جرحى في اشتباكات…

مخلفات الحرب تودي بحياة رجل يعمل بقطاف الزيتون في ريف إدلب

النظام السوري يصدر قرارات تضيق على الصناعيين والتجار

المزيد من الاخبار

“التحالف الدولي” يستقدم مواد لوجستية إلى قاعدة…

مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية…

مخلفات الحرب تودي بحياة رجل يعمل بقطاف الزيتون في ريف إدلب

1 من 27٬739

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد