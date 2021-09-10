شجار بين عائلتين راح ضحيته مواطنة جنوب القامشلي وتوتر بين عشيرة وقوات سوريا الديمقراطية على طريق الرقة – الحسكة

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن شجار مسلح اندلع بين عائلتي العباوي من عشيرة الجوالة وعائلة الخزيم من عشيرة البو عاصي بالأسلحة الرشاشة،في حارة علايا جنوب مدينة القامشلي، راح ضحيتها سيدة، دون معرفة أسباب ودوافع الشجار، حيث جرى اخلاء المنازل من قبل عائلة الخزيم وهروبهم من الحي قبل أن تدخل قوى الأمن الداخلي “الأسايش” تقوم بحراسة المنازل خوفا من ردة فعل عائلة العباوي، وفي سياق متصل، عمدت قوات الجمارك التابعة للإدارة الذاتية إلى ملاحقة شخص يستقل صهريج على طريق الرقة – الحسكة وأثناء ملاحقتها دخل صاحب الصهريج إلى أحد المنازل في قرية ام المدفع واندلعت على اثرها اشتباكات بينهم أُصيب على إثرها شخصين، عقب ذلك استنفرت عشيرة “الكليزات” وعمدت إلى قطع طريق الرقة – الحسكة أمام السيارات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، قبل أن يتدخل شيخ عشيرة “الكليزات” وينتهي الخلاف الحاصل.