شجار عائلي مسلح بين “أبناء عمومة” يسفر عن مقتل وجرح نحو 10 أشخاص في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء اندلاع عراك مسلح، مساء أمس الاثنين، استخدم خلاله رشاشات متوسطة وثقيلة بين أفراد من عائلة واحدة “أبناء عمومة” في بلدة الدحلة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، دون معرفة أسباب ودوافع الاقتتال.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد نشر في الـ 19 من سبتمبر/أيلول المنصرم، بأن مسلحين عشائريين هاجموا مبنى مجلس بلدة الحميرات في الريف الشرقي لمحافظة الرقة، ما أدى إلى مقتل أحد العاملين ضمن المجلس وإصابة آخرين، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الهجوم سببه وجود خلاف بين عشيرتين في المنطقة، عقب الهجوم، استنفرت قوات سوريا الديمقراطية دورياتها في المنطقة على وقع الخلاف الحاصل.