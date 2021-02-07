شجار على طابور الخبز يسفر عن 3 جرحى في منطقة “الدويلعة” بدمشق

أصيب 3 أشخاص نتيجة شجار تطور لاستخدام أسلحة بيضاء، بين المواطنين على طابور أمام أحد أفران الخبز، في منطقة الدويلعة الشعبية جنوب شرق دمشق، وفي سياق ذلك، انتشر عناصر “الدفاع الوطني” في الموقع لتنظيم الدور.

وتشهد مناطق نفوذ النظام السوري أزمة خبز ومحروقات خانقة.

وشهدت الليرة السورية صباح اليوم تراجعاً جديداً بقيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار في دمشق 3200 مبيع و3170 شراء، واليورو 3856 مبيع و3815 شراء، وبلغ سعر صرف الليرة التركية في إدلب وريف حلب 454 مبيع، و448 شراء، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في دمشق 163000 ليرة سورية، تزامن ذلك مع استمرار المواطنين ضمن جميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بالوقوف بطوابير طويلة على الأفران للحصول على الخبز، تراجع قيمة الليرة السورية والأزمة المعيشية المتواصلة ضمن مناطق النظام مستمرة بالتزامن مع بدء الأجهزة الأمنية التابعة للنظام والموالين بحملة ترويجية لرأس النظام السوري “بشار الأسد” تحت عنوان “سوا منعمرها” في إشارة منهم للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها مناطق النظام والمقرر تنظيمها العام الجاري.