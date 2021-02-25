شركات استيراد المحروقات في إدلب ترفع أسعارها بعد ساعات من انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي

رفعت شركات استيراد المحروقات في شمال غرب سوريا أسعار موادها، تزامنًا مع انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، حيث ارتفعت أسعار المحروقات بمعدل 10 قروش من الليرة التركية للتر المحروقات، و ليرة ونصف لأسطوانة الغاز المنزلي، ويأتي ذلك، بعد ساعات من انخفاض صرف الليرة التركية حيث سجلت أمس، 7.15 مقابل الدولار الأمريكي، بينما شهدت الأيام السابقة تحسنًا لليرة التركية مقابل الدولار، دون أن تخفض أسعار موادها المستوردة بما يتناسب مع ذلك الانخفاض.

ووفقًا لنشرة أسعار المحروقات في منطقة إدلب ليوم الخميس 25 شباط، حيث سجل لتر البنزين المستورد 4.87 ليرة، ولتر المازوت المستورد 5.10 ليرة، أما اسطوانة الغاز سجلت 75 ليرة تركية.

وكان المرصد السوري قد رصد، في مطلع شباط، في ظل اعتماد الليرة التركية كعملة رئيسية للتداول والتعامل ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها، ومع التحسن الكبير الذي تشهده الليرة التركية مقابل العملات الأخرى، قامت شركة “وتد” للمحروقات بتخفيض أسعار المحروقات مرة جديدة، حيث انخفض سعر البنزين من 4.85 إلى 4.72، والمازوت المستورد انخفض إلى 4.92 بعد أن كان 5.06، بينما وصل سعر المازوت المكرر إلى 3.72 بعد أن كان 3.82، في حين بلغ سعر اسطوانة الغاز 76 بعد أن كانت 78، وجميع الأسعار المذكورة أعلاه هي بالعملة التركية “الليرة”.