شركة “وتد” تعاود خفض أسعار المحروقات ضمن مناطق نفوذ تحرير الشام والفصائل في محافظة إدلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن شركة “وتد” للمحروقات قامت اليوم الاثنين، بتخفيض أسعار المحروقات ضمن مناطق هيئة تحرير الشام والفصائل في محافظة إدلب، ووفقاً للأسعار الجديد، فقد بلغ سعر البنزين 4,71 ليرة تركية، وسعر المازوت المستورد انخفض إلى 4,62 ليرة تركية، بينما وصل سعر المازوت المكرر إلى 3,96 ليرة تركية، والمازوت المكرر نخب ثاني بلغ 3,70 ليرة تركية، يأتي ذلك في ظل ارتفاع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي.

وأشار المرصد السوري في 25 من الشهر الجاري، إلى أنه ومع كل صعود وهبوط بقيمة الليرة التركية، تقوم شركة “وتد” للمحروقات برفع أوخفض أسعار المحروقات ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب، بما يتناسب مع قيمة الليرة، حيث رصد المرصد السوري رفع أسعار المحروقات من قبل وتد بسبب “تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي”، فقد بلغ سعر البنزين 4,80 ليرة تركية، وسعر المازوت المستورد انخفض إلى 4,70 ليرة تركية، بينما وصل سعر المازوت المكرر إلى 4 ليرات تركية، والمازوت المكرر نخب ثاني بلغ 3,75 ليرة تركية.