شريط مصور يظهر شخصا يوزع مساعدات مالية على الأطفال لدفعهن إلى ارتداء النقاب

حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، على شريط مصور يظهر شخصا يوزع مساعدات مالية 2000 ليرة على مجموعة من الأطفال الإناث ترتدين الخمار، ويحثهن على ارتدائه.

ووفقا للشريط المصور، قدم ذلك الشخص مبلغ 1000 ليرة سورية إلى طفلة عمرها 5 سنوات لم تكن ترتدي الخمار، ووعدها بإعطائها مبلغ مضاعف في حال ارتدته.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن هذا الشخص كان يعمل ضمن هيئة تحرير الشام، وينشط منذ سنوات في مجال الإغاثة وتوزيع المساعدات العينية على المحتاجين في المخيمات، والأماكن التي تتعرض للنزوح.

ويسيطر على مشاريع “رعاية الطفولة” بعنوانها العريض ثلة من الأشخاص والمنظمات التي تتشبع بالفساد والمحسوبية، حيث تتخذها لممارسة التجارة بالطفولة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، نقل عشرات النازحين ضمن أحد مخيمات شمال إدلب إلى المشافي والمراكز الطبية خلال الساعات الفائتة جراء تسمم غذائي، حيث نقل أكثر من 65 من النازحين غالبيتهم من النساء والأطفال من مخيم “رعاية الطفولة” بريف إدلب الشمالي، بعد تعرضهم لتسمم غذائي على خلفية تناولهم لوجبة إفطار كانت أحد “الجمعيات الخيرية” قد قدمتها لهم.

وقالت مصادر “المرصد السوري”، إن الطعام تم تجهيزه في ساعات الصباح الأولى ووضعه في أطباق من البلاستيك وجرى توزيعه على النازحين ضمن المخيم.