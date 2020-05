شريط مصور يوثق وجود نساء معتقلات في مقر "فرقة الحمزة" في مدينة عفرين

شريط مصور يوثق وجود نساء معتقلات في مقر "فرقة الحمزة" في مدينة عفرين

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, May 29, 2020