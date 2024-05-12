شعبة المخابرات العسكرية تعتقل 3 مسلحين محلين بحي الجورة بديرالزور

محافظة ديرالزور: اعتقل عناصر دورية تابعة للمخابرات العسكرية 3 عناصر من المسلحين المحليين بعد مداهمة مقر لهم في حي الجورة بمدينة دير الزور، إثر مشادة كلامية مع مسؤول في شعبة المخابرات العسكرية، تطورت بعد حادثة تصادم سيارتين بمدينة دير الزور ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى أن عناصر من “الحرس الثوري” الإيراني اعتدوا على مواطن بالضرب في سوق مدينة البوكمال بريف دير الزور، بتهمة التصوير أثناء مرور العناصر، ثم اقتادوه إلى مكان مجهول فاقدا للوعي، دون معرفة مصيره.