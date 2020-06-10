“شعبة مخابرات اعزاز” تداهم ورشة لتصنيع العبوات الناسفة وتعتقل 5 من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مصادر موثوقة، أن “شعبة المخابرات” في مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب، داهمت مقراً لتصنيع العبوات الناسفة والكواتم، حيث يرجح أن المقر تابع لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” النشطة في المنطقة، ووفقا لمصادر المرصد السوري، جرى اعتقال 5 أشخاص بعد مداهمة المقر في حي الصناعة وسط مدينة اعزاز

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ”8″ من يونيو الجاري، توتراً ساد مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي، حيث بدأت “حملة أمنية” للفصائل ضد خلية يرجح أنها تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” بالقرب من اعزاز، ودارت اشتباكات عنيفة بين أفراد الخلية والقوات المهاجمة، أسفرت عن جرحى، بالإضافة لاعتقال عدة أشخاص