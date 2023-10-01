شملت 8 قرى.. حزب اللواء السوري يوزع مساعدات إنسانية في السويداء

محافظة السويداء: وزع مكتب الدفاع المدني التابع لحزب اللواء السوري مواد غذائية ضمن حملة شملت عدة قرى في ريف السويداء.

وشملت عمليات التوزيع 8 قرى وهي: القريا والغارية وذيبين والرحى وبرد وأم الرمان وخربة عواد والمغير.

وبادر حزب اللواء السوري بإنشاء عدد من المكاتب والمؤسسات البديلة لمؤسسات النظام في السويداء، بعد أن التمسوا منها الفشل، بسبب الفساد.

وفي أيلول الفائت، بدأ فريق مكتب العمل والبلديات التابع لحزب اللواء السوري عمله في عدة أحياء مدينة السويداء، لحماية الأهالي من انتشار الأمراض، بعد تراكم النفايات في الطرقات، ولتغطية النقص الناتج عن فساد المؤسسات، والمساهمة في بناء مؤسسات بديلة.

وجاء ذلك، بعد وضع خطة مدروسة من قبل حزب اللواء السوري، حيث عملت الأخير على تشكيل لجنة خدمية، تم توزيعها على شكل 4 فرق، يتجاوز عددهم 100 موظف، جرى توكيلهم مهامهم للمساهمة في بناء مؤسسات بديلة لخدمة المجتمع، للحد من أعباء الأهالي، وهؤلاء الموظف يتوزعون ضمن مكتب الدفاع المدني ومكتب مؤسسة المياه وغيرها من المكاتب الخدمية.

ومن أبرز مهام اللجنة المشكلة تأمين خدمات البلديات لكافة أحياء مدينة السويداء، من تقيم الطرقات والأحياء المدينة، وإزالة النفايات، موزعين على شكل 4 فرق عاملة ضمن مكتب العمل والبلديات، بهدف الحد من انتشار الأمراض.

وفي منتصف آب الفائت، وزع مكتب مؤسسة المياه التابع لحزب اللواء السوري المعارض، مياه الشرب في عدة مناطق بمركز محافظة السويداء، نتيجة نقص المياه بالتوازي مع انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات.

وكان حزب اللواء السوري قد أعلن عن تعهده بتأمين مياه الشرب للأحياء السكنية في محافظة السويداء ابتداء من يوم الأربعاء 16 آب.

ووضع الحزب أولى خطوات كسر هذا الحصار بالعمل المدني والخدمي، بقدرة أبناء السويداء على بناء مؤسسات قادرة على تأمين الخدمات وإعادة بناء المجتمع والخلاص من الوضع الراهن، عبر تأمين الخدمات للمجتمع ومشاريع يتم تنفيذها وتأمين احتياجات السكان للنهوض بالسويداء وكامل الجنوب السوري اقتصاديا وتحسين الواقع المعيشي.

وشهدت مدينة السويداء حراكا شعبيا منذ الأسبوع الرابع على التوالي، للمطالبة الداعية إلى التغيير السياسي، وتعزيز مفهوم اللامركزية، وبناء جسم وطني ديمقراطي، فضلاً عن المطالب التي تدعو إلى تنحي رأس النظام السوري وإسقاط حكومته، وتطبيق القرار الدولي 2254.