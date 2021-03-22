شهادة مرتزق سوري في ليبيا : «بعنا أنفسنا مقابل اللا شيء»

◄ أحمد: “لم يكن لنا قيمة نحن مجرد دروع بشرية لتحقيق أحلام السيطرة التي سعوا إليها”

اهتز هاتفي لـ ينبهني بأن رسالة قد وصلتني عبر تطبيق “فيس بوك”، ما أن فتحته حتى وجدتها من شاب سوري موجود فى ليبيا مفادها أنه يعمل ضمن “المرتزقة” المنتمية لبعض الجماعات يريد أن يروي قصته والأوضاع الذى يعيشها الآن فى الداخل الليبي بعدما تخلى عنهم من يدعمهم.

سألته: ولماذا نسمع منك وننشر قصتك؟ ألست قاتلًا ومُجرم حرب

فقال: نعم أنا مرتزق وأعرف جرائمي وشهادتي هذه كي أعُرف الكثير من الشباب مصيري الذى أصبح بلا ملامح وكى لا يكرروا تجربتي المشينة خاصة أنه تم الكذب علينا وخداعنا من قبل قادتنا، عندما سرق قادة القوات السورية المحسوبين على المعارضة السورية المقاتلين السوريين بشكل تعسفي من أجزاء من رواتبهم التي وعدوا بها في حال ذهبنا إلى ليبيا كمسلحين والتي نتقاضها مقابل القتال في ليبيا كمرتزقة.

حصلنا فى “أمان” على شهادته كاملة ويدعى “أحمد.أ”، 23 عامًا، سوري الجنسية، منضم لكتيبة حمزة حمزة، منذ انتقاله من سوريا ودخوله إلى ليبيا وموقفه الآن، وننشرها ليس بغرض التعاطف مع ما ينطبق عليه بـ”مجرم حرب” ولكن لكشف ما يحدث للفرد إذا ترك بلاده وانضم للميلشيات والجماعات المتطرفة، كما أن صاحبها قرر فضح الحقائق والواقع في ليبيا بعد أن قام المرتزقة السوريين المتمركزين في أكاديمية شرطة صلاح الدين بطرابلس بليبيا بتنظيم احتجاجًا ضد قادتهم ووجهوا انتقادات إلى السرقة والخداع الذي تعرضوا له، ويقول أنه يعترف بذلك طلبًا فى المساعدة.

وإلى نص الاعتراف كما أرسله إلى موقع “أمان”

“دائما ما اسمع في ليبيا جملة لن يفيد الندم، إن ندمي الآن بأنني تركت اسرتي ظنا مني بأني سأكون قادرا على جعلهم يهاجرون من مخيمات إدلب إلى احدى الدول بائت بالفشل، كنت شابا صالحا لا أريد سوى لعب كرة القدم مع أصدقائي في قريتنا لكنني الآن مُجرم مصنف ضمن مجرمي الحروب،لا استحق شيئا سوى المحاكمة حتى لو كان ما ارتكبته جرائم بالاجبار لكنني أرفض أن اتملص من مسئوليتي”.

وتابع “على الرغم من انني ارسلت الرسالة طلبا للمساعدة الا انني لا استحقها ولكنني آمل أن يحصل عليها من لا يريدون البقاء هنا ويتم محاسبة هؤلاء الذين جعلونا مجرمين وقتلة ومرتزقة ابناء بلدنا السوريون قبل الجميع”.

” كانت البداية عندما طُلب منا الذهاب الى ليبيا لحماية آبار النفط الليبية من محاولات القوات الروسية التي تحاول السيطرة على ثروات ليبيا، تم تعيين عدة أشخاص كسماسرة لتجنيد المسلحين، حيث كان يتم إجراء الكشف الطبي علينا ويمُنع من يعاني من أية مشاكل صحية”.

وتابع: “سبب موافقتي والعديد من الشباب والرجال كانت الأوضاع الأقتصادية الدنكة في قرى بسوريا، وبدأ الاحتيال علينا عندما بدأنا من على مستوى القيادة في بداية عمليات نقلنا إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث تعرض المقاتلون الذي جندهم وسطاء لحكومة الوفاق للغش في رواتبهم من قبل السماسرة الذين جندهم وقادة الفصائل المرتبطة بالجيش الوطني التي قاتلوا معها في ليبيا”.

وأضاف: “المسؤولون عن إدارة شؤون الفصائل والإشراف على أدائها كانوا على علم بالانتهاكات المالية التي ارتكبت ضدهم لكنهم اختاروا غض البصر عن الأمر (لم يكن لنا قيمة نحن مجرد دروع بشرية لتحقيق أحلام السيطرة التي سعوا إليها).

وواصل حديثه عن كيف تم الأمر حيث أن القادة المتورطين في سرقة أموال المرتزقة السوريون تمت عبر اقتطاع جزء من رواتب المقاتلين وفي بعض الأحيان قاموا بمصادرة ما يصل إلى 30٪ من الأجور المقررة لهم، وفي حالات أخرى قام الضباط المسؤولون عن الشؤون المالية والإدارية للمرتزقة بتغيير عملة الرواتب ودفعوا لهم بعملة الليرة بدلًا من الدولار الأمريكي، مما كلف المقاتلين خسائر كبيرة بسبب التناقضات الكبيرة في أسعار الصرف مع استمرار هبوط العملة إلى أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار الأمريكي.

بنود السفر تتضمن الموت مقابل المال

وأضاف “الوسطاء وقادة الفصائل وقادة الجماعات شبه العسكرية تعمدوا إخفاء شروط العقود التي أعدتها شركات الأمن بإحدى الدول التي أسهمت في تجنيدها، وعلى الرغم من عدم استطاعتنا الحصول على إحدى تلك العقود والتي تضمنت الشروط إلا انهم علموا انها تضمنت البنود التالية:

يتم تحديد رواتب الدولار بما يتماشى مع تخصص كل مقاتل حيث حددت شروط العقد الإجراءات الواجب اتباعها ودفع تعويض للمقاتل المرتزق في حالة الإصابة بناءًا على موقع الإصابة والآثار المزمن، بالإضافة إلى التعويض الذي يتعين دفعه للأسرة في حالة وفاة المقاتل.

يقول “لم يتم اخبارنا بشيء سوى ذلك وتم إخفاء باقي التفاصيل عنا واخبرونا لاحقا بأنه تم استبدال العقود باتفاقات شفوية تشمل المقاتل المرتزقة من جهة والوسيط وقائد الفصيل من جهة أخرى”.

و يشير أحمد أن قائد الكتيبة التي تعمل تحت سيطرة فيلق الشام الموالي للجيش السوري كان أحد مجندي الدفعة الأولى من المرتزقة الذين تم نقلهم إلى ليبيا وقبل أن يسافروا جوًا إلى ليبيا التقوا بـ”أديب الأسعد” قائد اللواء الذي قاتلوا من أجله واستدرجهم للذهاب معه إلى ليبيا وتحدث عن 2000 دولار شهريًا لكل فرد.

كما أخبرهم أنهم لن يشاركوا في القتال وأن مهمتهم ستقتصر على توفير خدمات الحراسة للمواقع العسكرية بإحدى الدول هناك، قال إنه بمجرد وصولهم إلى المواقع العسكرية سيأخذ المسؤولون معلوماتهم الشخصية وبصمات الأصابع ومسح قزحية العين والاحتفاظ بها لاستخدامها لاحقًا لأنه سيتم لاحقًا منحهم جنسية احدى الدول ويسمح لهم الدخول كجنود لتلك الدولة.

وأكد “وعدونا بأن زوجاتنا وأمهاتنا وأسرنا وأطفالنا سيصبحون مواطنين في إحدى الدول ايضا”.

واستطرد أن العقد كان لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد ومع ذلك، بعد أن وصلوا إلى ليبيا وخدموا هناك لم يحصلوا على الرواتب التي وعدوا بها بل دفع لهم ما يقرب من 10 آلاف ليرة فقط أما الباقي فقد صادرة قائد اللواء أديب الأسعد، وهو شرطي منشق عن النظام السوري وأحد سكان قرية كفر كلبين قائلا ” لقد سلب منا أموالنا ونحن أبناء بلده”، وتابع ان قائدهم ذلك قال لهم انه هو الذي ارسلهم إلى ليبيا في المقام الأول وأنه يحق له الحصول على جزء من المبلغ.

واستكمل أن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد بل اكتشفوا أن كافة الوعود بأنهم سيتم نقل أسرهم إلى إحدى الدول كانت كذبًا، وقالوا لهم أن من سيستشهد فقط سيعطوا أسرته الجنسية قائلًا ” كأنهم يطالبونهم بالموت”.

وأشار إلى أنه عندما خفت حدة المعارك وسادت حالة الهدوء في ليبيا حاول قادة فرقة السلطان مراد الاستيلاء على رواتب المرتزقة السوريين الذين قاتلوا ضمن مجموعاتهم مشيرا إلى أنهم خدموا لمدة ثلاثة أشهر ولم يتلقوا أي رواتب على الإطلاق وبعد الاحتجاج قدموا لكل واحد فيهم 100 دولار فقط، ومن أخذ باقي الأموال الخاصة بهم هم سامي أبو عبده الرجل الثاني بعد فهيم العيسى والقائد حميدو الجحيشي وهم قيادات سورية جندت هؤلاء للذهاب الى ليبيا وكانوا اتباع احدى الدول في تحقيق هذا الأمر.

وتابع أحمد أنه عندما وصل إلى ليبيا مع أعز اصدقائه عبر طائرة عسكرية مع مجموعة عسكرية يقودها قائد يُدعى أبو عرب، أجبروهم هو وصديقه للقتال في عدة عمليات عسكرية أطلقتها حكومة الوفاق عبر العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة موضحا تفاصيل الامر أنه أصيب في يده وصديقه أيضًا اثناء محاولة حكومة الوفاق السيطرة على قاعدة الوطية الجوية، قائلا “ذهبنا معهم مجبرين تم قتل 4 من زملائنا السوريون الذين رفضوا الذهاب معهم فلم يكن أمامنا سوى الذهاب لم نكن نعلم أي شيء في ليبيا ولا نعلم أي أحد وهنا كثير من الفصائل والانقسامات ولا تدري من مع من ومن ضد من”.

وأضاف أن صديقه أصيب بجروح خطيرة بشظايا قذيفة هاون قبل أن يتمكنوا من السيطرة على القاعدة الجوية، قائلا “تم اصابة اغلبنا بشظايا وأصبح الكثير منهم يعانون من إعاقات مؤقتة”.

بعنا أنفسنا مقابل اللا شيء

أثارت الممارسات الاحتيالية الغضب والاستياء بين المرتزقة السوريين الذين حُرموا من رواتبهم كلها – بحسب وصفه – أن الفصائل العسكرية السورية في ليبيا اشتبكت في تواريخ مختلفة بسبب السرقات والغنائم والرواتب وصرف العملات وصلت أنه في 17 يوليو 2020 قُتل مقاتلان من لواء صقور الشمال خلال اشتباك بين مقاتلي اللواء أنفسهم حيث اندلع القتال بين الفصائل التي أصبحت ترغب في العودة أو محاولة الهرب إلى مصر وإيطاليا.

ويقول أحمد “ارتكبنا عدة جرائم وانتهاكات في ليبيا وشملت هذه الانتهاكات سرقة ومصادرة منازل وممتلكات وتسهيل الدعارة”.

ويوضح أحمد أن المجندين السوريين يعملون إما كشرطة مكافحة الشغب أو كمقاتلين في معظم المجموعات العسكرية الفرعية التابعة للوفاق ويعملون بدورهم تحت قيادة قادة ليبيين وأحيانا بعضهم يديرون الجماعات المسلحة بأنفسهم، مشيرًا أن هناك تنتشر السرقات واللصوصية لدرجة أن بيع الغنائم والأسلحة أصبح مشهدًا مألوفًا ويمكن لأي مقاتل أن ينتزع أي سلاح يريده من أي منزل أو مكان ثم يعرضه للبيع على غرار قائد فرقة المعتصم في ليبيا أبو خالد العكاري الضابط المكلف ببيع الذخائر وهو قائد فرقة حمزة، بالإضافة إلى ذلك كان بعض القادة الليبيين يستغلون المقاتلين السوريين ويأمرونهم بإقتحام منازل المدنيين وسرقة منازلهم بدعوى أن أصحابها عملاء وخونة تابعون للجيش الوطني الليبي ويستحقون الموت وقيل للسوريين إنهم يستطيعون الحصول على نساء تلك المنازل إن أرادوا ذلك، على حد قوله.

وأكمل أحمد “الفوضى الأمنية في طرابلس أسوأ مما في إدلب، حيث توجد مجموعات إسلامية متشددة بقيادة شخص يدعى أبو عماد الطرابلسي وشخص آخر يُدعى الزنتاني حيث تواصل هذه الجماعات المسلحة مهاجمة الجيش الوطني الليبي، بالاضافة إلى أن هناك مجموعة الأخرى بقيادة أسامة الحويلي هذه المجموعة أيضا تشن هجمات متكررة على الجيش الليبي”.

وأكمل أن مقاتلي الجيش الوطني السوري انخرطوا في تجارة المخدرات والحشيش في ليبيا، فضلًا عن تجارة الأسلحة والذخيرة، واعتقل قائد فرقة المعتصم أبو خالد العكاري بتهمة بيع أسلحة وعتاد لفصائل عسكرية أخرى تعمل ضد حكومة الوفاق التي من المفترض أن نحارب معهم كشف الأمر عندما تم بيع مدفع رشاش بي كي قيمته تتراوح بين 700 و1000 دولار أمريكي مقابل 4000 دولار أمريكي فانتشر الخبر وكُشف أمره بأنه يبيع الأسلحة، علاوة على ذلك تم تهريب الحشيش من ليبيا إلى سوريا بعدما لم يستطيعوا الدخول إلى مصر بسبب سيطرة الجيش المصري على الحدود المصرية الليبية.

وتابع “تم نقل تلك المخدرات إلى سوريا عبر حقائب الظهر العسكرية التي سلمت للمقاتلين عندما تم ارسالهم إلى ليبيا حيث لا تخضع حقائب الظهر العسكرية للفحص لا عند وصول المقاتلين إلى إحدى الدول ولا عند مرورهم إلى الأراضي السورية”، مؤكدًا أن المقاتلين السوريين لجأوا إلى تهريب المخدرات للتعويض عن الأموال التي سرقت منهم ولأن المخدرات في ليبيا أرخص منها في سوريا.

المصدر: موقع أمان – جريدة الدستور