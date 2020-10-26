شهيدين و5 جرحى في انفجار دراجة نارية بمدينة عفرين شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استشهد مواطنان وأصيب 5 آخرين بينهم أطفال جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة عفرين مساء اليوم.

وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، انفجار دراجة نارية مفخخة عند شارع جنديرس في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب، ما أدى إلى وقوع عدة جرحى بينهم حالات خطيرة.

على صعيد متصل، تمكن جهاز الشرطة من تفكيك عبوة ناسفة، اليوم، كانت مُعدة للتفجير في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، اليوم مقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة قرب قرية الدغلباش، الواقعة بريف مدينة الباب ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرقي حلب.