شهيد في تفجير مفخخة استهدفت النقطة التركية غرب إدلب.. والجيش التركي يستنفر على طريق “حلب-اللاذقية”

استشهد مواطن من أبناء قرية تل حمكي في ريف إدلب الغربي، جراء انفجار السيارة المفخخة قرب النقطة التركية في قرية سلة الزهور، مساء اليوم.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنفارا عسكريا للجيش التركي على طول طريق “m4” من نقطة اشتبرق وصولا إلى بلدة نحليا في ريف إدلب الغربي.

ولا تزال تشهد أجواء ريف إدلب الغربي وسهل الغاب، تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع التركية.

وكان المرصد السوري أشار، قبل قليل، إلى وقوع إصابات في صفوف عناصر فيلق الشام “حراس النقطة التركية”، جراء الهجوم المسلح على النقطة التركية، بعد تفجير السيارة المفخخة قرب قرية سلة الزهور جنوب جسر الشغور، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين جراء الرصاص العشوائي من الجنود الأتراك، أثناء استهدافهم المسلحين في المنطقة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن سيارة مفخخة انفجرت على الطريق في محيط قرية سلة الزهور قرب إحدى النقاط العسكرية التركية، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة، حيث يعتقد أن طائرة استطلاع استهدفت السيارة قبل وصولها إلى النقطة التركية.