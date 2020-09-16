شهيد وأضرار مادية في انفجار عبوة ناسفة بشاحنة لنقل النفط في ريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استشهد سائق شاحنة محملة بالنفط، اليوم، جراء استهداف شاحنته بعبوة ناسفة زرعها مجهولون على أطراف الطريق الدولي في محيط بلدة اليعربية بالقرب من كازية علي آغا، ضمن مناطق نفوذ “قسد” في ريف الحسكة، وأسفر التفجير إلى احتراق الشاحنة ووقوع أضرار مادية في موقع التفجير.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 579 شخصا.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 203 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 372 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.