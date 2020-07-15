شهيد وأكثر من 10 جرحى في قصف جوي من طائرة يرجح أنها روسية تستهدف مواقع في مدينة الباب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استشهد مواطن وأصيب أكثر من 10 آخرين بينهم أطفال ونساء، جراء القصف الجوي الذي استهدف عدة مواقع في مدينة الباب شرق حلب قبل قليل.

وكانت طائرة حربية يعتقد أنها روسية قصفت مواقع عدة في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شرق محافظة حلب، حيث استهدفت بصواريخ شديدة الإنفجار إحدى الأبنية بالقرب من جامع الإيمان غرب المدينة.

وفي سياق ذلك، سمع أصوات صفارات الإنذار صادرة من النقاط التركية في محيط مدينة الباب، تزامنا مع تحليق تلك الطائرات.

يذكر أنه القصف الجوي الثاني الذي تعرضت له مدينة الباب بطائرات حربية روسية منذ مطلع شباط/فبراير العام الجاري، حيث استهدفت حينها بشكل مباشر مسجدا بالقرب من سوق الهال في مدينة الباب، وتسبب القصف باحتراق المسجد، وأضرار مادية لحقت بالممتلكات.