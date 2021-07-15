شهيد وجرحى بالقصف على عفرين.. وجرحى مدنيون بالقصف على مناطق ضمن انتشار القوات الكردية شمالي حلب 

محافظة حلب: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف على مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.

على صعيد متصل، أصيب عدد من المواطنين بالقصف على مواقع مدنية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

وكانت مدفعية التركية والفصائل الموالية لها قد قصفت، قبل قلبل مواقع في قرى مرعناز وعين دقنة والعلقمية ومطار منغ العسكري ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

على صعيد متصل، سقطت عدة قذائف مدفعية على مدينة عفرين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات الكردية قد استهدفت بصاروخ موجه، أمس، آلية عسكرية تابعة للفصائل الموالية لتركيا، قرب قرية مريمين بريف مدينة عفرين شمالي حلب، ما أدى إلى إصابة من بداخلها وسط معلومات عن وجود قتلى من عناصر الفصائل.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل التابعة لها بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، على مناطق في صوغانكه وأبين وعقيبة وقنيطرة ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي، فيما دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الوطني” الموالية لأنقرة من طرف، والقوات الكردية من طرف آخر، على محور باصلحايا شمالي حلب، ترافقت مع استهدافات متبادلة.