شهيد وجريح في قصف تركي على قرية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام

محافظة حلب: استشهد مواطن في العقد الثالث من العمر، وأصيب قاصر يبلغ من العمر 16 عاما بجراح متفاوتة، في قصف بري مدفعي نفذته القوات التركية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، استهدف مدجنة للدجاج في قرية الطعانة بريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى أفرين لتلقي العلاج.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 27 شباط الجاري، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالمدفعية الثقيلة قرى النيربية وشعالة و سد الشهباء بريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، تزامناً مع تحليق طائرات حربية روسية في أجواء المنطقة.