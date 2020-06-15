شهيد ومصابين في انفجار مجهول وسط سوق المحروقات في مدينة الباب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استشهد مواطن وأصيب 4 آخرين بجروح خطيرة، نتيجة انفجار مجهول ضرب سوق المحروقات في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، حيث تصاعدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب جراء احتراق عدد من صهاريج المحروقات المركونة وسط السوق، في حين وصلت فرق الإطفاء لإخماد تلك الحرائق.

ورصد المرصد السوري في 11 حزيران/ يونيو، انفجارا في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت أسفل سيارة في شارع “العشرة”، قرب “مشفى الفارابي” في المدينة، ما أدى لإصابة مواطن من المارة بالإضافة لأضرار مادية.