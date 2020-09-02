شيخ عشيرة “البكير” يوجه بيانا إلى أبناء دير الزور يتبرأ من قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لـ”قسد”

شيخ عشيرة “البكير” يوجه بيانا إلى أبناء دير الزور يتبرأ من قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لـ”قسد”

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: وجه عبد العزيز سليمان الحمادة شيخ عشيرة “البكير”، بيانا إلى أبناء دير الزور عامة وإلى قبيلة العكيدات خاصة، يتبرأ من خلاله من قائد مجلس دير الزور العسكري، أحمد الخبيل أبو خولة، وذلك لإعطاء “الخبيل” وعودا لأهالي المنطقة بأنه سيكون مكافئا موضوعيا لحزبي pkk و pyd “الإرهابيين” اللذان يشكلان العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، للحيلولة دون استفراد تلك الأحزاب بمحافظة دير الزور على غرار ما جرى في محافظتي الحسكة والرقة.

وأضاف أن “الخبيل” قد أوهم الناس بقدرة وجاهزية مجلسه العسكري على إدارة شؤون دير الزور، بالتوازي مع المجالس المحلية، وتقديم انموذجا مقبولا لدى التحالف الدولي، الأمر الذي يساهم في استقلالية دير الزور وإدارة أبنائها بمنأى عن “قسد”.

وجاء في البيان أيضا، بأنه اتضح أن “الخبيل” هو أداة في أيدي “قسد” ويعمل على تنفيذ مخططاتها.

وكان المرصد السوري نشر الشهر الفائت، أن عشيرة البكير التابعة لقبيلة العكيدات وجهاء العشائر التابعة لقبيلتهم إلى اجتماع لمناقشة الأحداث التي شهدتها منطقة دير الزور في الفترة الأخيرة.

واجتمع وجهاء وأبناء العشيرة في قرية البيضة التابعة لبلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي، مع قرابة 3 آلاف من وجهاء ورؤساء وأبناء عشائر قبيلة العكيدات.

كما لبى الدعوة الرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني، بالإضافة إلى وفد من “التحالف الدولي”.

وطالبت عشائر قبيلة العكيدات قوات “التحالف الدولي”، بإخراج القوات الروسية والإيرانية والنظام من القرى التي تسيطر عليها في ريف دير الزور مثل (حطلة، خشام، الحسينية والصالحية)، وفق بيانٍ لها.

وأكدت “العشائر” رفضها للفتنة التي حاول الكثير من الجهات تمريرها لضرب أبناء المنطقة فيما بينهم، والخروج ضد القوات التي تحمي المنطقة.

وخلال الاجتماع طالب وجهاء العشائر التحالف الدولي بإخراج القوات الروسية والإيرانية والنظام من عدة قرى تتواجد فيها في ريف دير الزور ومنها (حطلة، خشام، الحسينية والصالحية).

وأكدت عشيرة البكير رفضها للفتنة التي حاول الكثير من الجهات تمريرها في المنطقة، لضرب أبناء المنطقة فيما بينهم، والخروج ضد القوات التي تحمي المنطقة.

وفي ختام الاجتماع أصدرت عشيرة البكير بيانا للرأي العام تضمن عدة مطالب، منها العمل على الدفع بعلمية التحول السياسي في سوريا بما يؤدي إلى سوريا حرة موحدة.

وطالبت العشائر بدعم المجلس العسكري ماديا ومعنويا بما يتناسب مع طبيعة المرحلة التي تمر بها المنطقة.

كما طالبوا بطرد النظام والميلشيات الإيرانية من القرى السبعة المهجرة، والعمل على معالجة الملف الأمني بشكل فوري وفتح تحقيق بمقتل عدد من شيوخ ووجهاء المنطقة، وجميع الذين أريقت دماؤهم

وطالبت للعشائر قوات “التحالف الدولي” باعتباره المسؤول الأول عن المنطقة بتحقيق هذه المطالب، بما يعود إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.