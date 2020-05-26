شيخ قبيلة العفادلة والبوشعبان لـ”المرصد السوري”: نناشد الإدارة الذاتية بالإفراج عن المعتقلين ممن لم يثبت تورطهم في الدماء

دعا شيخ قبيلة العفادلة والبوشعبان هويدي الشلاش الهويدي، الإدارة الذاتية في شمال وشمال شرق سوريا، إلى الإفراج عن المعتقلين لديها من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” دون أن تثبت عليهم أي اتهامات أو يثبت تورطهم في سفك دماء السوريين خلال سنوات المعارك في شمال وشمال شرق سوريا.

ومن خلال شريط مصور خاص لـ”المرصد السوري”، دعا “الهويدي” الإدارة الذاتية إلى “الإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في الدماء ولم يحملوا أي دماء على أياديهم ولم يثبت تورطهم في أي انتهاكات أو جرائم”، مضيفا أنه هناك الكثيرين من المحتجزين في مخيم الهول الذي يأوي عائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” لم يتورطوا في أي شيء ويجب الإفراج عنهم، مؤكدا أن “هؤلاء النساء والأطفال لم يتورطوا في أي دماء، ولم يثبت عليهم اعتناق أي أفكار متطرفة، وعددهم يتجاوز الـ1000 عائلة، ولذلك يجب الإفراج عنهم لأن أوضاعًا كهذه يمكن أن تتسبب في تطرف الفكر وتدهور الأوضاع”.

وطالب “الهويدي”، عبر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية عبد حامد المهباش، بضرورة التدخل لحل مسألة الوضع في مخيم الهول، مضيفا: “دائما ما نتقدم له بالعديد من الطلبات ولا يقصر معنا في أي شيء”. ودعا “الهويدي” كذلك إلى وقف القتل والذبح والدمار اليومي في سوريا، مؤكدا أنه “لا يجب أن يحصل هذا بين الأخ وأخيه ولا يجب أن نذبح بضعنا البعض لأجل الأموال أو الأراضي أو غيرها، بل يجب الاحتكام إلى الأخوة والعقل لأنه لا سبب يجعلنا نفعل ذلك”، مؤكدا أنه يجب على الآباء أن يراقبوا أبنائهم ويعلموا أين يذهبون ومن يلتقون، حتى يكونوا في مأمن من أي تطرف.