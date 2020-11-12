صاروخ مجهول المصدر يستهدف منطقة ضمن مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات الأتراك والفصائل بريف حلب الشمالي الشرقي، تبين أنه ناجم عن سقوط صاروخ مجهول المصدر بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، وذلك بالقرب من دوار المروحة ضمن مدينة الباب، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مسجد وسط الأحياء السكنية لمدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل شمال شرقي حلب، ما أدى لوقوع عدة إصابات بجروح طفيفة، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في الموقع.

كما كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، مقتل 3 عناصر من فرق “الهندسة” التابعة لـ”شرطة الباب” بريف حلب الشمالي الشرقي، جراء انفجار عبوة ناسفة بعد أن قاموا بتكفيكها في مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة فصائل غرفة عمليات “درع الفرات”.