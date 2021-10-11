صاروخ موجه لقوات النظام يودي بحياة 3 أشخاص أثناء عملهم بجمع مادة الحطب في منطقة عند الحدود الإدارية بين اللاذقية وإدلب

صاروخ موجه لقوات النظام يودي بحياة 3 أشخاص أثناء عملهم بجمع مادة الحطب في منطقة عند الحدود الإدارية بين اللاذقية وإدلب

تأكد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من مقتل 3 أشخاص، جراء إصابتهم بصاروخ موجه أطلقتها قوات النظام، أثناء عمل الأشخاص الثلاثة بجمع الحطب في منطقة جبل التفاحية عند الحدود الإدارية بين ريف اللاذقية الشمالي وريف إدلب الغربي، حيث كان المرصد السوري أشار قبل ساعات، إلى مقتل وجرح 3 مواطنين راء استهدافهم بصاروخ موجه، من قبل قوات النظام، أثناء عملهم بجمع الحطب في جبل التفاحية في ريف إدلب الغربي قرب محاور الساحل.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام المتمركزة في الفوج 46 بالمدفعية الثقيلة بلدات تديل و كفرنوران وكفر تعال بأكثر من “50” قذيفة، ما أسفر عن دمار جزئي بمنازل المدنيين.

وطال قصف مماثل محاور ريف إدلب الجنوبي، حيث جددت قوات النظام المتمركزة في بلدة كفرنبل قصفها على محوري بلدة البارة وكنصفرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، مقتل ضابط برتبة ملازم إثر تعرضه لطلق قناص على محور الدار الكبيرة في ريف إدلب الجنوبي، واستهدفت الفصائل دشمة لقوات النظام على محور البريج جنوب إدلب، ما أدى إلى إصابة العناصر وتدمير الدشمة.

وقصفت قوات النظام، صباح اليوم، بلدتي البارة وكنصفرة في ريف إدلب، ومحيط كفرنوران في ريف حلب الغربي بقذائف الهاون دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.